"C dans l'air" mercredi 10 juillet 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 10 juillet 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Sandrine Cassini, journaliste politique au Monde.

Gaël Sliman, président et cofondateur à l'Institut de sondages Odoxa.

Le thème de l'émission :

Tractations publiques... et dîners secrets

« Ce n'est que partie remise ». À l'Assemblée nationale ce matin, où le RN faisait sa rentrée, Marine Le Pen s'est montré confiante malgré la non-accession au pouvoir de son parti. Ce n'est pas tant 2027 que de nouvelles élections anticipées qu'elle a en ligne de mire. "Il est parfaitement probable qu'un retour aux urnes soit envisagé" a estimé Jordan Bardella. Un optimisme affiché dans un contexte de révélations, par Libération, de dîners secrets entre eux et des membres de la macronie, comme Edouard Philippe ou Sébastien Lecornu.

Pendant ce temps-là, chez les Républicains, les réunions s'enchaînent pour désigner un président de groupe, et proposer un nom pour Matignon. Car si la gauche est arrivée en tête dimanche dernier, Macron pourrait faire le choix d'une coalition de sa majorité avec la droite. C'est le souhait de certains membres du gouvernement comme Gérald Darmanin ou Aurore Bergé, qui prône une « alliance programmatique » avec LR.

C'est donc une course de vitesse qui a lieu depuis 48 heures, où chaque côté de l'échiquier politique cherche à faire pression sur l'Elysée. À gauche, on s'impatiente du manque de nouvelles d'Emmanuel Macron, et du maintien de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. L'écologiste Marine Tondelier parle de « déni » et de « braquage démocratique », l'insoumis Adrien Quatennens appelle à une marche sur Matignon. Le NFP se cherche en tout cas toujours un Premier ministre, et si plusieurs noms sont proposés ici et là, aucune décision collective n'a pour l'heure eu lieu.

Allons-nous vers une situation de blocage similaire à celles qu'ont connues nos voisins belges ? Le pays plat est en effet resté plusieurs années sans gouvernement. C dans l'air est allé à la rencontre de Paul Magnette, président du parti socialiste belge, pour mieux comprendre comment son pays a vécu ces crises politiques.

Alors, une coalition du centre et de la droite est-elle possible ? Emmanuel Macron peut-il faire fi de de la gauche ? Quels compromis les partis politiques belges ont-ils fait pour former un gouvernement ?

Le sujet vous questionne ?

