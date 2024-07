"Quotidien Sport - L'année olympique" sur TMC mercredi 17 juillet 2024

Mercredi 17 juillet 2024 à 21:25, TMC diffusera "Quotidien Sport - L'année olympique", une émission inédite pour préparer les Jeux Olympiques avec de l’humour, de l’humeur et de l’émotion.

Judo, escalade, hand-ball, surf, basket, escrime… Les athlètes français qui vont marquer les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont tous passés sur le plateau de "Quotidien".

Cette émission vous propose de revoir les meilleurs moments de leurs passage aux côté de Yann Barthès cette saison dans "Quotidien".

Parmi eux : les pongistes Alexis et Félix Lebrun, le quintuple médaillé paralympique et recordman de saut en longueur Arnaud Assoumani, le décathlonien Kevin Mayer, le fleurettiste Enzo Lefort, la judokate Shirine Boukli, la prodige de l'escalade Oriane Bertone, les champions de water-polo Thomas Vernoux et Hugo Fontani, la basketteuse Laëtitia Guapo, le surfeur Kauli Vaast...

Sans oublier Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des JO 2024.

Une soirée 100% sport pour préparer les Jeux Olympiques avec de l’humour, de l’humeur et de l’émotion.