HugoDécrypte : L'interview face cachée de Victor Wembanyama sur France 2 samedi 20 juillet 2024

Samedi 20 juillet 2024 à 20:30 sur France 2, Hugo Travers reçoit Victor Wembanyama, joueur international français de basket-ball, premier Français à être nommé rookie de l'année.

Dans L'interview face cachée, Hugo Travers, fondateur d'HugoDécrypte, réinvente l’interview avec un invité de premier plan pour le découvrir sous un nouveau jour.

À l'approche des JO Paris 2024, Hugo Travers reçoit "Wemby" alias Victor Wembanyama, le jeune joueur international français de basket-ball.

Victor Wembanyama évolue en NBA où, en juin 2023, il est sélectionné comme choix numéro un de la draft NBA, une première pour un Français. Au terme de sa première saison, il finit notamment meilleur contreur de la ligue, il obtient de façon unanime la distinction de "Rookie of the year". Il joue comme ailier fort / pivot au sein des Spurs de San Antonio. L'objectif du joueur de 20 ans : gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques Paris 2024 sous le maillot bleu.

La mécanique de L'interview face cachée est inspirée de celle des jeux, et affiche un ton à la fois ludique et profond. Le format d’HugoDécrypte est rythmé par des happenings qui visent à surprendre l’invité et à obtenir des réponses qui sortent des sentiers battus.