"Capital" au cœur des innovations de Décathlon et du Futuroscope, dimanche 21 juillet 2024 sur M6

Dimanche 21 juillet 2024 à 21:10 sur M6, Julien Coubet vous proposera un inédite de l'été du magazine "Capital" au cœur des innovations de Décathlon et du Futuroscope.

Décathlon : comment le géant français se réinvente face à la concurrence ?

Avec plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans le monde, le français Décathlon se classe derrière Nike et Adidas sur le podium des géants mondiaux des articles de sport. Mais face à la montée en puissance de son principal concurrent Intersport, la marque se bat plus que jamais pour rester le champion du sport en France.

L’enseigne doit son succès à ses produits innovants comme la célèbre tente Quechua 2 secondes, la serviette en microfibres Nabaiji, ou encore le masque de plongée Subea. Plus qu’un distributeur, l’entreprise est un « fabricant » qui possède 70 marques propres.

Pour développer ses nouvelles idées, elle possède 9 centres de recherche dans l’Hexagone où près de 300 ingénieurs imaginent et testent leurs créations en conditions réelles. Cette stratégie lui permet de maîtriser ses prix qui seraient 30 à 50 % moins chers que ceux de ses concurrents. Dans ses 319 magasins Français, la marque a, peu à peu, évincé ses concurrents comme Adidas ou Nike, 80 % de ses rayons sont désormais occupés par ses propres produits. Et pour rivaliser avec eux sur la scène internationale, l’enseigne fait sa petite révolution à coup de millions d’euros.

Nouveau logo, slogan en anglais, mais aussi des partenariats avec des athlètes de haut niveau comme la star française du judo Teddy Riner, une belle prise pour la marque, qui est aussi sponsor officiel des JO de Paris 2024.

L’enseigne essaie aussi d’avoir un coup d’avance sur le marché des services. Il s’attaque aux citadins avec des magasins de centre-ville qui proposent des cours de sport gratuits. Et il se lance aussi dans le business, très porteur, de la vente d'articles de sport d’occasion. L’enseigne en a vendu 425 000 l’an dernier, un bon moyen de fidéliser ses clients et d’en d’attirer de nouveaux en quête de petits prix.

Parc aquatique à 100 millions d’euros : le pari fou du Futuroscope

Avec ses 40 attractions et spectacles high-tech, le Futuroscope accueille 2 millions de visiteurs par an mais sa fréquentation reste en dessous de celle du Puy du Fou avec ses 2,5 millions ou le Parc Astérix qui frôle les 3 millions.

Tout pourrait cependant changer cet été grâce à l'Aquascope, un parc aquatique mêlant piscines, toboggans futuristes fabriqués en Turquie et effets spéciaux venus du Canada. Coût de cette attraction : une addition faramineuse de 60 millions d’euros. L’objectif de cette nouveauté pour le Futuroscope est d’en mettre plein la vue aux familles et leur donner des sensations fortes, mais surtout les inciter à rester dormir sur place ! Pour y parvenir, 40 millions d'euros supplémentaires ont été investis dans la construction d'un village de 120 lodges en bois, disséminés dans un parc de 4 hectares à proximité de l’Aquascope et aussi d'un hôtel 4 étoiles au décor futuriste, conçu sur le modèle d'une station spatiale sur Mars. Autour de l’Aquascope, côté bars et restaurants, tout est aussi prévu pour booster le chiffre d'affaires : snacks implantés dans le parc aquatique ou encore un concept étonnant, le « roller-coaster restaurant », seul établissement de France où les assiettes sont servies sur des rails en enchaînant virages serrés et loopings !

Les innovations de ce nouveau parc aquatique vont-elles être à la hauteur des attentes des vacanciers ? Quelles vont être leurs techniques pour réaliser des économies notamment sur l’eau utilisée ? Les investissements colossaux du Futuroscope vont-ils booster la fréquentation dès le premier été ?