"Enquête sous haute tension - 100 jours avec la police de Fréjus" sur C8 dimanche 21 juillet 2024

Dimanche 21 juillet 2024 à 21:10, C8 vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine “Enquête sous haute tension” : « Rixe, vol, délit de fuite : 100 jours avec la police de Fréjus ».

Avec ses 8 kilomètres de plages et son centre historique, Fréjus est l’une des stations balnéaires les plus populaires de France. L’été, sa population passe de 50 000 à plus de 200 000 habitants. Mais cette petite ville de la côte d’Azur n’attire pas que les touristes. Les délinquants profitent aussi de la saison estivale pour se remplir les poches. C’est chaque année un défi pour les 66 policiers municipaux chargés de la sécurité.

Trafics de drogue, vols et agressions font partie du décor. Face à des bandes souvent organisées, qui viennent dévaliser les touristes, les policiers municipaux sont en alerte 24h/24. Armés de pistolets et de bombes lacrymogènes, leurs missions sont délicates et leurs interventions souvent musclées. Ils doivent aussi faire preuve de fermeté face à des touristes alcoolisés qui se lâchent et perdent tout repère.

Pendant 100 jours, les équipes du magazine “Enquête sous haute tension” ont suivi au plus près de l’action leurs interventions. Vous allez découvrir le travail de Sébastien, Fabrice ou encore Teddy, des hommes qui ont choisi d’endosser l’uniforme de policier municipal par passion.