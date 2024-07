"Zone Interdite" Plages, fêtes et traditions : un été au cœur du Pays basque, mardi 23 juillet 2024 sur M6

Mardi 23 juillet 2024 à 21:10, Ophélie Meunier vous proposera sur M6 un nouvel inédit de l'été du magazine "Zone Interdite" : « Plages, fêtes et traditions : un été au cœur du Pays basque ».

C’est la destination française du moment. Avec six millions de vacanciers chaque été le Pays basque séduit de plus en plus de touristes.

Ce territoire du Sud-Ouest, située entre l’océan Atlantique et la chaîne des Pyrénées voit en été sa population multipliée par dix. Il faut dire que la région recèle de nombreux trésors : des plages mondialement réputées pour le surf, une montagne préservée et partout dans les terres une vie culturelle riche en traditions. Mais face à ce succès, le Pays basque met ses habitants devant un nouveau défi : comment profiter de l’essor touristique tout en préservant l’identité de la région ?

Zone Interdite vous raconte, le temps des vacances, les secrets d’un pays aux multiples facettes.

Sonia, Stéphane et leurs deux filles ne sont jamais partis en vacances en famille. Pour leur première fois, ces Charentais ont choisi le Pays basque ! Mais petit budget oblige, ils ont fui les tarifs élevés de la côte pour le charme d’un petit village de l’arrière-pays. Bons plans, excursions et découverte des mythiques fêtes de Bayonne, le Pays basque va leur faire vivre une série de premières fois inoubliables.

À Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), Jérémy est pêcheur comme son grand-père avant lui. Il fournit en poissons les plus belles tables de la région. Mais cet été, il s’est lancé un pari audacieux : diversifier son business et s’assurer un complément de revenus, en proposant des balades et des initiations à la pêche aux touristes. Va-t-il réussir à profiter de cette nouvelle activité ?

À l’intérieur des terres, la chaîne des Pyrénées se dévoile. C’est ici que vivent les dernières familles qui perpétuent les traditions pastorales. Gilles est berger. Avec ses enfants, il va passer tout l’été à la montagne, coupé du monde, dans une bergerie d’altitude pour produire du fromage. Sa femme Lydia, elle, va devoir s’occuper seule de leur ferme auberge située dans la vallée. La famille a investi toutes ses économies pour développer le restaurant. Ils espèrent faire le plein.

L’été est une saison déterminante pour tous les agriculteurs basques. Jacques, 60 ans, en sait quelque chose. Il fait partie de ceux qui ont fait la renommée mondiale du piment d’Espelette. Cet été, ce sera la dernière récolte de Jacques avant la retraite. Alors, pour finir en beauté, il compte tout donner sur le marché d’Espelette.

Sur la côte, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), Mathilde et Axel sont gérants d’une école de surf, située à la Côte des Basques, une plage mythique. Dans quelques semaines, le couple se marie dans un domaine luxueux et décontracté, typique de la région. Ces deux enfants du pays rêvent d’un grand mariage traditionnel comme il s’en célèbre encore au Pays basque. Mais en pleine saison touristique, pas simple d’organiser un tel événement.