"C dans l'air" jeudi 25 juillet 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Les experts invités :

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice du Parisien.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Antoine Grynbaum, journaliste sportif.

Etienne Girard, rédacteur en chef du service société de L’Express.

Linda Kebbab, policière, secrétaire nationale du syndicat UN1TE (via skype)

Le thème de l'émission :

Jeux Olympiques : J-1

A la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, la France s’apprête à accueillir le monde. Ce midi, Emmanuel Macron a reçu un parterre de chefs d'entreprise à l'Elysée. Ce soir, ce n'est pas moins d'une centaine de chefs d'Etat qui sont invités pour un grand dîner organisé au Carrousel du Louvre, en plein centre de la capitale. Un événement diplomatique sous haute sécurité, un défi pour les forces de l'ordre.

Des milliers de policiers sont mobilisés pour sécuriser les trajets des dirigeants étrangers et placer sous cloche le cœur de Paris. Le dispositif, qui comporte des démineurs, des brouilleurs mais aussi des goûteurs, est dirigé par le préfet de police de Paris Laurent Nuñez en personne.

Une équipe de C dans l'air a pu se rendre au quartier général de la préfecture de police. On y évoque l'équivalent de près de 40 coupes du monde en terme d'efforts de sécurité à déployer. Des dispositifs sont présents tout autour de la Seine, avec des plongeurs et des démineurs. A Villacoublay, l'armée de l'air effectue également des exercices et se prépare en cas d'intrusion dans le ciel de la capitale.

Les pirates informatiques sont également dans les starting-blocks, exposant l'événement à des menaces d’une ampleur jamais vue. Entre la diffusion télévisée, le partage des résultats des athlètes ou encore le transport des spectateurs : les épreuves olympiques offrent une surface d’attaque exceptionnelle pour des hackers malveillants. Un danger pour la bonne tenue des Jeux. Mais, bien que le risque zéro n’existe pas, l'organisation a anticipé. Les lignes de défense sont prêtes après deux ans de préparation.

Le système de santé est également être mobilisé. Le secteur se prépare depuis des mois. Au total, en Île-de-France, pas moins de 750 lits pourront être ouverts en cas de besoin. A Stains, en banlieue nord de Paris, la clinique de l'Estrée se tient prête. Elle fait partie des douze hôpitaux privés d'Île-de-France mis à contribution pour accueillir l'afflux de patients attendus pendant la période des Jeux, ainsi que les hôpitaux de l'AP-HP. D'habitude, l'été, la clinique ferme 34 lits. Mais pour l'occasion, elle pourra en rouvrir 25. Les équipes sont parées à toutes les situations. Pour les aguerrir, des exercices de type cyberattaque ou de dispositifs d'attentats ont même été organisés.

Dans le même temps, à l'hôpital public Georges Pompidou, le personnel est en grève, car les soignants se disent déjà à bout, sans que rien ne soit prévu pour les dédommager de leurs efforts. C dans l'air a également rencontré des urgentistes, qui partent du Mans et montent à Paris pour prêter main forte. Ils sont loin d'être les seuls. Ce qui pose question à certains : les JO vont-ils siphonner les forces vives des régions pendant les semaines de compétition ?

