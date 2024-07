"Capital" : Parc aquatique, mobile-home design, la grande métamorphose des campings sur M6 dimanche 28 juillet 2024

Dimanche 28 juillet 2024 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un inédit de l'été du magazine "Capital" consacré à la grande métamorphose des campings qui investissent pour séduire et fidéliser leur clientèle.

C'est une passion hexagonale ! Chaque année, près de 12 millions de Français passent leur été au camping. Avec plus de 850 000 emplacements, la France est championne d'Europe des hébergements de plein air pour un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2023.

Pour attirer les vacanciers et se démarquer de leurs concurrents, les établissements visent toujours plus haut. Toboggans XXL, parc aquatique démesuré, nouveaux mobil-homes luxueux, mousse party : tout est bon pour séduire et surtout fidéliser la clientèle.

Partie de rien, la famille Raimbaud a bâti un petit empire dans l’hôtellerie de plein air. Propriétaires de 12 campings pour un chiffre d’affaires avoisinant les 60 millions d’euros, Guy et son fils Sylvain dupliquent dans tous leurs établissements leur recette gagnante pour séduire les familles : faire de chaque établissement un parc aquatique géant 5 étoiles avec mini-club pour les enfants et soirées spectaculaires pour les parents. Une montée en gamme que la famille applique de manière quasi-identique dans tous ses campings, quitte à se priver de certains habitués incapables de suivre financièrement.

En Espagne, Céline et David Godet ont tout quitté il y a huit ans pour ouvrir un camping de bord de mer qui attire les Français en quête de soleil. Mais avec seulement 119 emplacements, et des tarifs qui restent raisonnables, les patrons multiplient les bonnes idées pour rentabiliser leur business. Ils sont à l’affût de la moindre opportunité. Pour l’instant locataires d’un immense terrain en bord de mer qu’ils ont entièrement aménagé, ils ne vont pas hésiter à s’endetter lourdement pour acquérir quelques hectares bien placés sur le littoral. Mais transformer ce terrain agricole en camping va s’avérer plus compliqué que prévu.

Au cœur de l’Ardèche, Jean, propriétaire indépendant, a sorti le grand jeu pour rafraîchir son camping 5 étoiles de 500 emplacements : 10 millions d’euros d’investissement pour faire peau neuve. Nouveau parc aquatique, avec toboggans à sensation, rivière à courant, jacuzzi, mais aussi cuisine dernier cri pour le restaurant, bar rénové. Des investissements qu’il compte amortir en augmentant ses prix d’environ 20 %. La clientèle va-t-elle pouvoir suivre l’inflation des tarifs ?

Camping familial ou mastodonte de l’hôtellerie de plein air, la bataille de l’été est lancée !