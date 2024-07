"Enquête Exclusive" : Autoroutes du Sud-Ouest : dans la chaleur de l’été sur M6 dimanche 28 juillet 2024 (vidéo)

Dimanche 28 juillet 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine “Enquête Exclusive” : « Autoroutes du Sud-Ouest : dans la chaleur de l’été ».

Chaque été, lors des grands départs en vacances, plus de 100 000 véhicules empruntent chaque jour les autoroutes du sud-ouest (l’A10 et l’A63). Leurs destinations : les plages de la Vendée, des Charentes, les Landes, le Pays Basque et l’Espagne.

Cette année, les unités de police et de gendarmerie ont mis en place un dispositif exceptionnel pour sécuriser le trafic, de plus en plus dense. Surtout les jours où les poids lourds, soumis à des interdictions de circuler durant la période estivale, peuvent prendre l’autoroute. Entre les camions et les voitures de tourisme, le partage des voies autoroutières est parfois périlleux.

Pour limiter les risques, les forces de l’ordre disposent désormais d’une arme secrète : un petit avion discret qui, depuis les airs, traquent les comportements dangereux. Dans leur ligne de mire, les vacanciers trop pressés, trop chargés, mais aussi les 9 000 routiers qui, certains jours de la semaine, arpentent l’A10 et l’A63 à des cadences infernales.

La hantise des gendarmes et des policiers, ce sont les endormissements au volant, première cause d’accidents mortels sur le réseau autoroutier. Les chauffeurs poids-lourds qui avalent les kilomètres sont particulièrement sujets à cette somnolence. Nicolas, un dépanneur, s’est équipé d’une grue de 75 tonnes pour déplacer les camions renversés sur les voies d’autoroute ou carrément tombés dans le fossé.

Les équipes d’Enquête Exclusive ont aussi suivi le travail à haut risque des patrouilleurs. Ces hommes en jaune, ce sont les anges gardiens de l’autoroute. En 20 ans, vingt-trois d’entre eux ont péri dans l’exercice de leur fonction, écrasés lors d’interventions sur les bandes d’arrêt d’urgence.

Autre nouveauté : le prix des péages qui ne cesse d’augmenter (+5 % en 2023). Alors le trafic se reporte sur les routes adjacentes gratuites. Un cauchemar pour ceux qui vivent près de l’autoroute, comme Nadine et Gérard, à Moustey dans les Landes. 1 000 camions traversent chaque jour leur village, provoquant des fissures sur leur maison.

L’A63 traverse aussi la plus vaste forêt de France, la forêt des Landes. Près d’un million d’hectares sur lesquels poussent majoritairement des pins maritimes. Un environnement particulièrement inflammable, surtout en été. En 2022, les gendarmes avaient dû fermer plus de 100 km d’autoroute suite aux incendies qui avaient ravagé les départements de la Gironde et les Landes. Une catastrophe historique. Cet été, plus que jamais, les forces de l’ordre sont en état d’alerte.

Un documentaire de Geoffroy Duval et Antoine Rouet Martin.