"C dans l'air" vendredi 26 juillet 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 26 juillet 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Corinne Boulloud, journaliste sportive, rédactrice en chef de France TV sport.

Etienne Girard, rédacteur en chef du service société de L’Express.

Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité globale.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info Tv et France Inter, spécialiste des questions internationales.

Sophie Fay (en duplex), journaliste au Monde, spécialiste des questions de transports.

Armand de Rendinger (en duplex), consultant international sport et olympisme.

Le thème de l'émission :

Alors que la capitale s’apprête à célébrer ce soir l’ouverture des 33ème Jeux Olympiques de l’ère moderne, et qu’en coulisses les derniers préparatifs ont lieu, le trafic ferroviaire était à l’arrêt sur de nombreux axes ce matin en raison d’actes de sabotages coordonnés. Plusieurs incendies volontaires ont visé les équipements de sécurité de la SNCF ce vendredi vers 4 heures du matin sur des points stratégiques de bifurcation pour les trains et les TGV Atlantique, TGV Nord et TGV Est. "Les lieux ont été choisis particulièrement pour avoir des conséquences plus lourdes", a expliqué le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Un quatrième acte de sabotage a pu être évité sur la ligne TGV Sud-Est, où des cheminots ont retrouvé "des agents incendiaires", ont vu "des camionnettes" et ont pu mettre les auteurs en fuite.

Les actes de sabotage n’ont pas été revendiqués. La sous-direction antiterroriste et la direction générale de la gendarmerie nationale ont été saisies de l’enquête sous la direction de la Junalco du parquet de Paris. "L’impact est massif", "l’ensemble de nos services sont mobilisés pour retrouver et punir les auteurs (…) L’enquête ne fait que commencer" a déclaré le Premier ministre ce matin, appelant à être prudent sur les auteurs et les commanditaires de cette attaque "préparée et coordonnée".

Le trafic a commencé à reprendre en début d’après-midi mais des perturbations devraient toutefois "durer au moins tout le week-end". Au total, 800 000 passagers pourraient être impactés. Les voyageurs touchés seront intégralement remboursés a promis la SNCF. Sont concernés des familles qui devaient partir en vacances, des personnes qui entendaient assister à la cérémonie d’ouverture dans la capitale ou à des épreuves des JO mais aussi potentiellement des sportifs : la Dream Team américaine, installée à Paris, doit en effet se rendre à Lille en TGV pour affronter la Serbie dimanche en ouverture du tournoi masculin de basket. Le tir doit commencer ce week-end à Chateauroux, à deux heures de train de Paris, les compétitions de voile débutent dimanche à Marseille et des matches de football sont prévus à Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Nantes, Nice, Bordeaux...

Autres perturbations de dernières minutes : les prévisions météorologiques pour la cérémonie d’ouverture se sont dégradées, avec "désormais 70 à 80 % de chances de pluie". Les organisateurs se sont réunis ce matin pour discuter d’un plan B. Si la pluie tombe ce soir, certains tableaux pourraient être modifiés lors de cet évènement historique, en plein air, qui aura lieu sur la Seine entre le Pont d’Austerlitz et la Tour Eiffel à partir de 19.30. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus aux abords du fleuve pour assister au show, au moins 1 milliard de personnes devant les télévisions.

Alors à quoi va ressembler la cérémonie d’ouverture de JO de Paris 2024 ? Et que s’est-il passé sur le réseau ferroviaire français cette nuit ? Enfin faut-il exclure d’autres pays que la Russie de ces Jeux olympiques ?

Des députés de La France insoumise ont soulevé la polémique ces derniers jours en s’opposant à la participation d’Israël aux JO de Paris, arguant que les quelques athlètes russes autorisés à participer ne pourront le faire que sous bannière neutre. Le comité olympique palestinien a demandé de son côté au CIO l’exclusion des athlètes israéliens des JO 2024, au motif qu’Israël viole la trêve olympique en continuant de bombarder Gaza.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.