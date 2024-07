"C dans l'air" samedi 27 juillet 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 27 juillet 2024 à partir de 17:40 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Yves Thréard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Bérengère Bonte, journaliste politique à France Info.

Nelson Monfort, journaliste sportif à France Télévisions.

Virgile Caillet, délégué général Union Sport & Cycle, spécialiste de l’économie du sport.

Le thème de l'émission :

"Paris émerveille le monde" sous la pluie

C’est une cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques qui restera dans les mémoires. Inédite, elle s’est déroulée en plein Paris devant plus d’un milliard de téléspectateurs et 300 000 personnes au bord du fleuve. Quatre heures d’un show monumental où l’on a pu voir 6 000 athlètes répartis sur 85 bateaux aux couleurs des délégations parader sur la Seine, un défilé de stars dans des rôles parfois inattendus, des tableaux spectaculaires et des milliers d’artistes. Ainsi la star américaine Lady Gaga, en meneuse de revue, a chanté en français "Mon truc en plumes" de Zizi Jenmaire, Aya Nakamura habillée de plumes d’or est sortie de l’Académie française pour faire un duo avec la Garde républicaine, le groupe de métal Gojira a enflammé la Conciergerie en reprenant le chant révolutionnaire "Ça ira", la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel a entonné "La Marseillaise" en robe bleu blanc rouge depuis le toit du Grand Palais. Enfin, clou du spectacle, Céline Dion a interprété depuis le premier étage de la Tour Eiffel "Hymne à l’amour" d’Edith Piaf, tout cela sous une pluie battante.

Autre grand moment, celui des derniers relayeurs de la flamme olympique : Marie-José Pérec et Teddy Riner, tous les deux triples médaillés d’or aux JO, ont allumé la vasque, un anneau de sept mètres de diamètre relié à une montgolfière, qui s’est ensuite envolée dans le ciel de Paris où elle restera le temps de la quinzaine olympique. Avant cela une cavalière argentée, ornée du drapeau olympique et juchée sur un cheval métallique, a émerveillé le public en traversant la Seine puis devant la Tour Eiffel, sur le fleuve, devant le musée du Louvre et dans le jardin des Tuileries, des générations de champions se sont transmis le flambeau : Zinedine Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Carl Lewis, Nadia Comaneci, Amélie Mauresmo, Tony Parker, Alexis Hanquinquant, Nantenin Keïta, Marie-Amélie Le Fur, Michaël Guigou, Allison Pineau, Jean-François Lamour, Félicia Ballanger, Florian Rousseau, Émilie Le Pennec, David Douillet, Clarisse Agbégnénou, Alain Bernard, Laure Manaudou, Renaud Lavillenie, Laura Flessel et Charles Coste, le plus ancien champion olympique français en vie (100 ans).

Une performance qui à de rares exceptions près a été largement saluée par la presse étrangère. À l'instar du quotidien sportif madrilène Marca qui salue la "meilleure cérémonie de l'histoire" ou d'El Pais qui titre en Une "Paris a émerveillé le monde sous le déluge". Un engouement que l’on a retrouvé aussi chez les spectateurs dans les tribunes, dans les rues de la capitale et chez les sportifs qui ont défilé. Désormais les Jeux peuvent débuter.

La délégation française sera-t-elle dans le Top 5 mondial des médailles lors de ces JO de Paris 2024 ? C’est en tout cas l’objectif fixé par le président de la République, Emmanuel Macron, après les Jeux de Tokyo, en 2021, qui avaient vu les Français revenir avec une décevante dixième place et 33 médailles. En janvier, le chef de l’Etat avait jugé cet objectif "plus que jamais atteignable" et plusieurs prévisions semblent conforter ce bon présage. L’institut américain Nielsen Gracenote prédit même à la France une quatrième place, avec 60 médailles dont 27 en or.

Alors quelles sont les disciplines dans lesquelles les Bleus pourraient s’illustrer ? La France est-elle vraiment un pays du sport ? Ces derniers mois, des champions olympiques tricolores, et non des moindres à l’image de Teddy Riner et de Florent Manaudou, avaient répondu par la négative, évoquant le manque d'engouement pour la compétition mais aussi le traitement des sportifs de haut niveau dans le pays qui par manque d’infrastructures suffisantes font le choix de partir à l’étranger pour s’entraîner ou "n'arrivent pas à boucler les fins de mois". Nous avons rencontré plusieurs de ces sportifs qui - entre cagnottes, subventions et partenariats avec les marques - ont financé leur préparation aux Jeux olympiques comme ils ont pu.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.