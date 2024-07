"90' Enquêtes" : immersion avec les Gendarmes de Narbonne sur TMC mardi 30 juillet 2024

Mardi 30 juillet 2024 à 21:10 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Vols, bagarres, excès de vitesse : pas de vacances pour les gendarmes de Narbonne ».

Narbonne est l'une des plus grosses villes d'Occitanie. Cette agglomération chargée d’histoire et de patrimoine antique est située à 20 minutes de la Méditerranée. Mais l'envers du décor est sa délinquance quotidienne. Entre bagarres, cambriolages et fous du volant, les forces de l'ordre sont sollicitées sur 17 interventions par jour en moyenne.

Pendant 2 mois, au cœur de l'été, les équipes de "90' Enquêtes" ont suivi le quotidien des gendarmes de la compagnie de Narbonne qui compte parmi elle 200 militaires. Dans les brigades du bord de mer comme Gruissan, ils sont en première ligne. Et au milieu de la foule de vacanciers, il faut rester à l’affût des vols et des agressions.

Dans les fêtes foraines ou en bord de mer, Stéphane va tenter d'identifier des pickpockets qui détroussent les familles venues profiter de la période estivale. Aux abords des plages, il faut aussi assurer la sécurité des baigneurs : c'est la mission de la brigade nautique. Tout l'été, Alex traque les excès de vitesse des jet-skis et surveille les nageurs inconscients.

Vous allez aussi découvrir les interventions du PSIG, 20 militaires spécialisés dans les opérations de nuit. Jérôme et ses hommes vont devoir interpeller une équipe de malfrats spécialisée dans le vol de carburant. Une unité confrontée aussi aux violences de l'été, notamment dans les fêtes de village dans lesquelles les bagarres éclatent au moindre regard de travers.

Enfin, les équipes de "90' Enquêtes" ont artagé les missions des hommes du peloton motorisé de Narbonne qui durant juillet et août doivent surveiller l’autoroute A9. Sur la route de l'Espagne, au milieu du flot d’estivants, les chauffards ne manquent pas. Florian et ses collègues vont intercepter un conducteur hollandais, totalement inconscient du danger, à plus de 210 km/h sur la route.

Plongez dans le quotidien à 100 à l'heure des gendarmes de Narbonne.