"C dans l'air" mardi 30 juillet 2024 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 30 juillet 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Alex de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherches à L’Institut de recherche pour le développement.

Esther Delbourg, économiste, spécialiste des questions de ressources en eau.

Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des Sapeur-pompiers de France.

Amandine Richaud-Crambes, ingénieure environnement et urbaniste.

Jimmy Mohamed (en duplex), médecin généraliste, présentateur du Magazine de la Santé.

Le thème de l'émission :

Canicule : alerte sur la France



Après la pluie, la chaleur. 56 départements sont placés en vigilance orange canicule ou orages ce mardi 30 juillet. "Les 35 à 36 degrés seront atteints ou dépassés sur une grande partie du pays, excepté sur les régions Bretagne, Normandie, nord des Pays-de-Loire, Hauts-de-France et Grand-Est", explique Météo-France dans un bulletin. Sur l'Île de France, les Jeux olympiques se déroulent désormais sous la canicule et certaines épreuves sont particulièrement exposées à la chaleur (demi-finales de rugby à VII féminin, éliminatoires de hockey-sur-gazon, tours préliminaires de beach-volley et basket 3x3, qualifications en BMX freestyle...).

Pour l'heure, le Comité d'organisation des Jeux olympiques n'a pas prévu de reports de compétition. Les athlètes "ont l'habitude", a souligné hier le ministre démissionnaire délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, en invitant les spectateurs à bien s'hydrater. Sportifs et public vont devoir composer avec ce nouveau paramètre météo. Car si nous sommes encore loin des "JO les plus chauds de l’histoire", le thermomètre grimpe et les tribunes temporaires comme celles de la place de la Concorde ou de la Tour Eiffel ne sont pas ombragées. Pour les spectateurs, des brumisateurs et des fontaines à eau ont été installés et la Région Île-de-France a décidé de déclencher son plan canicule avec distributions d'eau et de chapeaux tandis que dans le village olympique, conçu sans climatisation, par souci écologique, on s’organise. Certaines délégations avaient anticipé et commandé des climatiseurs mobiles à installer dans les chambres de leurs champions.

Lundi, la barre des 40 degrés a été dépassée dans plusieurs communes en France comme à Moulès-et-Baucels (Hérault) ou Les Vans (Ardèche) et le mercure s'en est fortement rapproché dans de nombreuses autres localités, notamment près de Bordeaux. Une vague de chaleur qui devrait durer jusqu’à jeudi, au moins dans l’hexagone et qui est « une manifestation emblématique de notre changement climatique » a expliqué Matthieu Sorel, climatologue à Météo France. En France, on observait avant 1989 "en moyenne une vague de chaleur tous les cinq ans", alors que "depuis 2000 elles se produisent à une fréquence annuelle". Elles "seront deux fois plus nombreuses d'ici trente ans", a prévenu le spécialiste alors que les records de température à l'échelle de la planète tombent les uns après les autres. Lundi 22 juillet, la température moyenne mondiale à la surface de la Terre a ainsi atteint 17,15°C, dépassant le record établi la veille, après un mois de juin qui a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, établissant un 13e record mensuel consécutif.

Une vague de chaleur qui touche également une partie des Etats-Unis, où un méga-feu, en cours en Californie, est en passe de devenir l'un des plus gros de l'histoire de l'État. Le Canada est également touché depuis plusieurs jours alors qu'en France, les pompiers sont en alerte et renforcent leurs moyens de prévention. Dans certains départements, des systèmes de vidéodétection et des drones sont déployés pour prévenir les incendies de forêts.

Des forêts françaises dont l’avenir inquiète de plus en plus avec le réchauffement climatique. Selon une étude de l'IGN, l'institut public de cartographie nationale, ces dernières perdent petit à petit leur capacité de stockage de CO2 et elles ne pourront plus jouer le rôle de régulateur du climat, de climatiseur géant. En cause, le changement climatique, les incendies, les sécheresses, les dégâts liés aux scolytes, des insectes ravageurs, et la surexploitation de la forêt. Planter un milliard d'arbres, est-ce la solution ? Le plan d'Emmanuel Macron fait débat. Avec une mortalité de la forêt qui a augmenté de 50 % en 10 ans, les botanistes s’accordent à dire que la France en a besoin mais mettent en avant la nécessité de planter des essences diversifiées dans les bons endroits.

Autre problématique : l’eau. Pour faire face aux sécheresses, rendues de plus en plus fréquentes en raison du dérèglement climatique, le gouvernement a lancé un plan, il y a un an, pour notamment démocratiser la réutilisation des eaux usées. Une technique encore à la traîne dans l'Hexagone et qui tarde toujours à se mettre en place dans le pays.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.