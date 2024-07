"Enquête d'action" avec la Police municipale de Montauban sur W9 vendredi 2 août 2024

Vendredi 2 août 2024 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 un numéro du magazine “Enquête d'action” : « Police municipale de Montauban : une unité de terrain face à la violence ».

Dotée d'une police municipale parmi les plus denses et les plus actives de France, Montauban, chef-lieu du Tarn-et-Garonne, compte 50 policiers municipaux qui sillonnent la ville nuit et jour.

Maîtres-chiens, armes ou encore véhicules d'interventions rapides : la police municipale dispose de tout un arsenal pour répondre à la délinquance qui tente de s'imposer.

Après deux années marquées par le Covid, le bilan sécuritaire est reparti à la hausse. En 2022, la police municipale de Montauban a réalisé 4 400 interventions, soit 10 % de plus qu’en 2021 : un record depuis sa création !

Pour épauler les unités de terrain, 130 caméras surveillent 24h sur 24 la ville. Le moindre comportement suspect est signalé, comme ces deux individus qui ont gravement blessé un homme à l’oreille, à quelques mètres d’une fête foraine. Sur place, Walid et ses coéquipiers n’auront besoin que de quelques minutes pour appréhender les deux délinquants et les mettre hors d’état de nuire.

Au cœur des cités, les policiers patrouillent sans cesse dans les caves pour démanteler les trafics de drogue. Des réseaux internationaux ont été récemment repérés et leurs membres interpellés par la police nationale avec l'aide des "Municipaux". Régulièrement, les forces de l’ordre organisent des coups de filet qui mettent à mal les points de deal de la ville. Une répression qui met les trafiquants en colère : une interpellation va dégénérer en affrontement violent, à coups d’insultes, de menaces mais aussi de projectiles.