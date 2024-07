"C dans l'air" mercredi 31 juillet 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mercredi 31 juillet 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :

Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient et vice-présidente de l’IREMMO, Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient.

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’Air et de l’Espace, ancien pilote de chasse.

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

David Rigoulet-Roze (en duplex), chercheur associé à l’IRIS, rédacteur en chef de la revue Orients stratégiques.

Le thème de l'émission :



Iran/ Israël : Téhéran promet un "châtiment sévère"

Tué en Iran. Le chef politique du Hamas Ismaïl Haniyeh a été tué cette nuit à Téhéran, quelques heures après sa rencontre avec le président iranien. Il a été touché par une frappe aérienne, alors qu’il se trouvait dans un appartement contrôlé par les Gardiens de la révolution, l'épine dorsale de la République islamique. La frappe n’a pas été revendiquée mais l’Iran et le Hamas dénoncent une attaque israélienne.

Après les attaques du 7 octobre, Ismaïl Haniyeh était devenu l’une des principales cibles de l’Etat hébreu qui a juré d’éliminer un par un les dirigeants du Hamas. L’homme, d’une soixantaine d’années, s’était fait connaître en 2006 lorsqu’il était devenu Premier ministre de l’autorité palestinienne. Depuis quelques années, il était le visage diplomatique du Hamas. Il chapeautait les négociations avec l’Etat hébreu et vivait en exil entre le Qatar et la Turquie où le président Recep Tayyip Erdogan a condamné la mort de son "frère". Avec lui, Moscou et Pékin ont dénoncé un « assassinat » inacceptable. L’Iran dont un des commandants a été tué hier dans une frappe près de Beyrouth, au lendemain du tir de missiles lancé depuis le Liban sur le plateau du Golan, a fait hisser "le drapeau rouge de la vengeance" sur le dôme de la mosquée Jamkaran et le guide suprême iranien a promis un "châtiment sévère" à Israël.

Alors est-ce un tournant après dix mois de guerre entre Israël et le Hamas ? Quelles peuvent être les conséquences de la mort d’Ismaïl Haniyeh ? Faut-il craindre une escalade militaire dans la région ? Sa mort risque-t-elle d’enterrer un accord de cessez-le-feu ? Quelle est la situation à Gaza ? Enfin quels sont les enjeux derrière la visite de Benyamin Nétanyahou aux Etats-Unis ? Kamala Harris a-t-elle donné le signal d'un changement majeur dans la politique américaine à l'égard de Gaza ?

