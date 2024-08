"C dans l'air" jeudi 1er août 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 1er août 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Carl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine.

Claire Gatinois, journaliste politique au Monde.

Antoine Oberdorff, journaliste politique à L’Opinion.

Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :

Pas de trêve pendant les Jeux olympiques. Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal occupe le terrain. On le voit chaque en tribune supporter les sportifs tricolores et il es également très actif sur les réseaux sociaux pour les féliciter de leur moisson de médailles.

Le locataire de Matignon est aussi au travail. En l'absence d'Emmanuel Macron, il a présidé hier après-midi une réunion qui ressemblait à s'y méprendre à un conseil des ministres. Toujours chef du gouvernement, Gabriel Attal était entouré de vingt-et-un de ses collègues pour faire un point sur le déroulement des JO. Ce rendez-vous de travail lui a surtout permis de montrer aux Français qu’il est à la tâche durant cette période où la planète a les yeux rivés sur l’Hexagone. Une manière d'essayer de renforcer sa popularité.

Le député des Hauts-de-Seine s’active, par ailleurs en vue de la rentrée parlementaire. Il prépare un « pacte d’actions » d’une quarantaine d’idées, susceptible de servir de base de discussion pour d’éventuelles coalitions, tant réclamées par le président de la République.

Emmanuel Macron est lui en vacances à Brégançon, dans le Var. Il réfléchit au profil du futur Premier ministre qu’il devrait nommer en août. Le profil souhaité ? Un homme ou une femme consensuelle. Lucie Castets, la candidate de l’union de la gauche, âgée de 37 ans, n'a pas ses faveurs ?

L’intéressée reste, elle, persuadée que son avenir est à Matignon. Elle laboure donc le terrain pour se faire connaître et faire pression sur l’Élysée. Après un déplacement à Lille et à l'hôpital de Roubaix samedi dernier, elle était hier près d'Orléans, dans l'usine Duralex. La visite de la célèbre verrerie, reprise par ses salariés, était l’occasion d’y rencontrer les employés et des élus. Quelques heures plus tôt, Lucie Castets avait parlé d'un "dialogue social approfondi" avec cinq des huit principaux chefs de file syndicaux nationaux.

Pendant ce temps, le budget de l’Etat pour 2025 se prépare dans l’incertitude. L'été est en effet traditionnellement dévolu à la rédaction du projet de loi de finances, qui doit être présenté au Parlement le 1er octobre au plus tard. Mais la dissolution de l'Assemblée et l'absence de nouveau gouvernement ont gelé les arbitrages politiques, laissant planer un flou sur ce dossier crucial.

Le gouvernement démissionnaire avance donc sur ce dossier. Bruno Le Maire annonce d’assez bons chiffres de croissance, mais le pays a été pointé du doigt comme un mauvais élève. La France est en effet placée en procédure pour déficit public excessif par la Commission européenne, après que son déficit ait atteint 5,5 % du PIB en 2023.

Lucie Castets a, elle, précisé les contours de sa vision sur le plan économique et pour la fiscalité du pays dans un long entretien auprès de La Tribune Dimanche. Elle n’a pas pour "objectif premier de respecter le pacte de stabilité" européen qui limite le déficit public à 3 %. La haute fonctionnaire a révélé qu’elle souhaitait lancer "une grande réforme fiscale", portant sur "la progressivité de l’impôt sur le revenu" qui "passera à 14 tranches" et sur le retour de l'ISF. Son intention est d’aller "chercher des recettes fiscales et sociales à hauteur de 150 milliards d’euros à l’horizon 2027, afin de financer notre programme et de réduire le déficit".

Dans l'Hérault, une équipe de C dans l'air est allée à la rencontre de Patrick Vignal. L'ancien député macroniste fait partie des élus défaits lors des dernières élections législatives. Au lendemain de la défaite du camp présidentiel, il pointe les erreurs d'Emmanuel Macron, qu'il juge déconnecté du peuple.

