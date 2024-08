"Capital" : Les business du bord de mer qui flambent au coucher du soleil sur M6 dimanche 4 août 2024

Dimanche 4 août 2024 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un inédit de l'été du magazine "Capital" consacré aux commerçants du bord de mer dont le business flambe au coucher du soleil.

Capital a passé l’été dans l’une des stations balnéaires mythiques du Var : Bandol. Avec son littoral à couper le souffle et son taux d’ensoleillement record, chaque été, Bandol attire des hordes de vacanciers qui dépensent environ 250 euros par semaine en restaurants, loisirs et shopping. Mais pas à n'importe quelle heure !

En bord de mer, il faut attendre que le soleil décline et que la chaleur baisse pour que les chiffres d’affaires s’envolent. Les "commerçants du soir" le savent et dégainent à la bonne heure. Dès 17 heures, avec d’abord les stratégiques retours de plages qui drainent des milliers de clients vers les boutiques, puis à l’heure hyper rentable de l’apéritif ou plus tard lors des sorties de restaurants. Et durant ce créneau tardif, les glaciers peuvent réaliser jusqu’à 90% de leur chiffre d’affaires !

Pour la première fois, Capital décrypte la chronologie de ce juteux business des soirées d’été, avec des personnalités locales comme Aude, vendeuse de prêt-à-porter, qui sait mettre de l’ambiance pour booster ses recettes, Philippe le "glacier DJ", ou encore Yann et son pari fou de transformer des containers rouillés en nouveau bar branché.

Face aux "commerçants du soir", les équipes de Capital ont suivi les emblématiques vendeurs de chouchous ou beignets qui, cet été, révolutionnent leur mode de vente ! Fini la grosse charrette, voici l’application de livraison à la serviette. Ils ont investi 300 000 euros, mais pour quels résultats ?

Pour la mairie, les soirées sont aussi un enjeu majeur, un pilier de l’économie locale. Combien les stations balnéaires comme Bandol investissent-elles pour attirer les touristes, les divertir, mais aussi pour assurer leur sécurité ? Et, en contrepartie, que lui rapportent ces belles soirées d’été ?