"Les vacances préférées des Français" à Marseille, lundi 5 août 2024 sur Gulli

Lundi 5 août 2024 à 21:05, Élodie Gossuin vous proposera de voir ou de revoir sur Gulli un numéro du magazine “Les vacances préférées des Français” « Marseille, la nouvelle destination vacances ».

Élodie Gossuin vous invite à découvrir ou redécouvrir Marseille.

Avec 3,5 millions de touristes par an, c’est l'une des destinations préférées des Français. Qu'ils soient à la recherche d'authenticité ou de nouvelles expériences, la cité phocéenne a de très bons arguments.

La preuve avec une famille bretonne venue découvrir la ville : vous allez pouvoir suivre son séjour étonnant entre tradition (découverte du Panier et de ses artisans) et modernité (nouveaux restaurants ou encore le roof top le plus secret de la ville). Les alentours offrent le bain de nature qu'ils attendaient avec notamment les merveilles de la Côte bleue, des calanques moins connues mais toutes aussi belles.

Et les meilleurs bons plans pour découvrir la ville, c’est aux Marseillais qu’il faut les demander.

Vous ferez la connaissance de Laura, Jean-Marc et de leurs deux fils de 9 et 13 ans. Joyeux, hyperactifs et amoureux de leur ville, ils ont l'habitude d'y pratiquer une multitude d’activités. Leur programme de l’été : la nouvelle réplique de la grotte Cosquer, le quartier Vauban et son artisan glacier réputé, la friche Belle de Mai et d’autres surprises !