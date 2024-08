"Sept à Huit" dimanche 4 août 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 4 août 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 4 août 2024 :

Immersion à PortAventura



Chutes vertigineuses et shoot d'adrénaline en Catalogne, le grand frisson sur les montages russes les plus spectaculaires d’Europe.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 4 août 2024 :

La plus grande ginguette de France



On y vient pour l'ambiance endiablée : les coulisses de la plus grande ginguette de France. On y sert jusqu'à 1.300 couverts par jour.



Les chasseurs de prime d'Arizona



Traque aux fugitifs en Arizona, ces chasseurs de prime flirtent avec la loi pour une pognée de dollars.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Cyril Lignac



La réussite d'un enfant que l'on disait « bon à rien ».

Attention :

Le sommaire n'est pas complet, il sera sera réactualisé dimanche après-midi avant la diffusion de l'émission dès que les autres sujets seront dévoilés par la rédaction du magazine.