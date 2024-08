"Zone Interdite" - Une villa au soleil à petit prix : à l’étranger, ils ont trouvé leur paradis, mardi 6 août 2024 sur M6 (vidéo)

Mardi 6 août 2024 à 21:10, Ophélie Meunier vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Zone Interdite" : « Une villa au soleil à petit prix : à l’étranger, ils ont trouvé leur paradis ».

Une maison de vacances les pieds dans l’eau ou un coin de verdure à la campagne pour profiter des week-ends, c’est le rêve de nombreuses familles. Mais en France, avec la hausse des prix de l’immobilier et les taux d’intérêts qui explosent, ce projet devient inaccessible pour de nombreux Français. Alors pour trouver leur coin de paradis, certains n’hésitent pas à franchir nos frontières. Un riad au Maroc pour quarante-deux mille euros, une maison de pêcheurs sur une île grecque à cinquante mille euros, une cabane au cœur de la forêt finlandaise ou une maison avec une vue de rêve sur la Costa Blanca espagnole pour cent-quatre-vingt mille euros...

Les équipes de "Zone Interdite" ont suivi des familles qui ont trouvé des pépites ! Leur stratégie : s’éloigner un peu des zones déjà saturées. Ils ont fait l’affaire de leur vie, mais avant de profiter de leurs vacances, il y a de nombreux obstacles à franchir. Entre la barrière de la langue et les déboires administratifs, quels sont les pièges à éviter ? Ils vont devoir s’armer de patience et déployer une sacrée énergie pour mener à bien leurs projets.

En Grèce, Marc et Julie, deux enseignants, ont déniché la perle rare. Oubliées les îles de Mikonos et Santorin, déjà saturées et très chères. Sur une petite île de seulement deux-mille habitants, ils ont acheté pour à peine cinquante mille euros une ancienne maison de pêcheurs. Une habitation à fort potentiel mais avant de pouvoir en profiter toute l’année, il leur reste de gros travaux à faire et notamment installer l’eau chaude. Leur challenge : faire venir les matériaux nécessaires sur cette île isolée et surtout, s’entendre avec les ouvriers qui parlent uniquement le grec.

C’est le risque car se lancer dans de gros travaux à l’étranger peut vite tourner au casse-tête. Depuis six ans, Tony, un Marseillais de 55 ans, a commencé un lourd projet de rénovation. Il a acheté un riad à Fès, au Maroc, pour quarante-deux mille euros. Un petit bijou d’architecture locale en plein cœur de la vieille ville mais les travaux sont titanesques. Son chef de chantier a beau le tenir au courant par visioconférence, rien ne se passe comme prévu. Il rêve pourtant d’inviter toute sa famille à Noël. Mais le petit palais sera-t-il enfin prêt ?

Eddy et Aurélie ont eux aussi fait un pari un peu fou : il y a six mois, ce couple d’Arcachon (Gironde) a acheté une résidence secondaire sans même l’avoir visitée ! Ils ont craqué pour une maison, située à deux pas de la plage, à Calpe, sur la Costa Blanca, une des zones touristiques les plus recherchées du littoral espagnol. Leur maison de quatre-vingt-dix mètres carrés a besoin d’un gros rafraîchissement et ils doivent faire vite. Car pour rentrer dans leurs frais, ils veulent louer leur nouvelle acquisition dès que possible. Rénovation express et visite avec des agents immobiliers locaux, ils vont découvrir les joies du marché espagnol, bien différent des règles françaises.

Et puis, il y a ceux qui vont chercher le soleil dans des endroits inattendus. Cap au Nord avec Mikael et Sandrine… Pour quatre-vingt-dix mille euros, ces Montpelliérains se sont offerts une maison de cent-trente mètres carrés au cœur de la forêt finlandaise. C’était le rêve de Mikael et, aujourd’hui, il tente de convertir sa femme aux joies des grands espaces. Problème : elle ne supporte par le froid ! Or ici, en hiver le thermomètre peut atteindre -30°C. Comment va-t-il s'y prendre pour faire aimer à Sandrine les contrées finlandaises ?