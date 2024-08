"C dans l'air" mercredi 7 août 2024 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Maya Lauqué vous donne rendez-vous ce mercredi 7 août 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Maya Lauqué décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Jean-Dominique Merchet, éditorialiste à L'Opinion, spécialiste des questions de défense et diplomatie.

Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste pour The Daily Telegraph.

Florentin Collomp, journaliste au Figaro, ancien correspondant au Royaume-Uni.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Le thème de l'émission :

Emeutes en Angleterre : que se passe-t-il ?

Les forces de l’ordre sont toujours sur le qui-vive au Royaume-Uni ce mercredi 7 août, en raison de la multiplication des appels à manifester venant de l’extrême droite, qui leur font craindre de nouveaux affrontements ce soir, plus d’une semaine après le début des émeutes dans le pays. Pas moins de 6.000 agents sont mobilisés dans plusieurs villes du pays, principalement en Angleterre et à Belfast. Les manifestants pourraient en particulier viser des cabinets d'avocats spécialisés en droits des étrangers dont les noms circulaient en début de semaine sur les réseaux sociaux, expliquent la BBC et le Guardian.

Jusque-là, les militants d'extrême droite ont ciblé des mosquées, des quartiers où vivent des immigrés ou des commerçants identifiés comme musulmans ou non-blancs. Car le racisme et la xénophobie sont le moteur des émeutes qui secouent le pays depuis l’attaque au couteau à Southport, le 29 juillet dernier où trois enfants ont été tués. Un drame qui a donné lieu à une explosion de violences, sur fond de rumeurs et de désinformation sur les réseaux sociaux sur la religion et l'origine du suspect arrêté, et désigné à tort comme musulman.

Face à cette flambée de haine, le ministère de l'Intérieur a mis en place un dispositif de protection pour les mosquées qui pourraient faire l'objet d'attaques. D’autre part les autorités ont révélé l’identité de l’auteur présumé de la tuerie. Il s’agit d’un jeune homme de 17 ans, Axel Rudakubana, né au Pays de Galles de parents originaires du Rwanda. Il a été inculpé pour meurtres ainsi que pour tentatives de meurtres à Liverpool et placé en détention provisoire dans un établissement pour mineurs. Il a été diagnostiqué autiste et décrit par le procureur comme quelqu’un qui sortait rarement de chez lui. Les enquêteurs écartent à ce stade un mobile terroriste, estimant que les motivations restaient encore "incertaines".

Mais la tragédie continue d’enflammer la Toile, révélant les tensions autour d’une immigration en hausse malgré les promesses des partisans du Brexit et une inflation qui impacte durement les ménages britanniques. Des groupuscules d'extrême droite mènent depuis des jours une campagne active de dénigrement en ligne. C’est le cas notamment du fondateur de l’English Defence League (EDL), Tommy Robinson qui a largement utilisé X pour lancer des appels à manifester, tout en alimentant ses 900.000 abonnés de fausses informations. Ce dernier avait été banni de Twitter en 2018 avant d'être réintégré en novembre dernier par un certain Elon Musk qui lui-même multiplie les interventions sur sa plateforme pour afficher sa sympathie face aux slogans anti-immigration des émeutiers et attaquer frontalement le gouvernement. Le milliardaire - soutien affiché de Donald Trump – a ainsi estimé qu'une "guerre civile" au Royaume-Uni était, selon lui, inévitable.

Alors que se passe-t-il outre-Manche ? Pourquoi le Royaume-Uni est-il secoué par des émeutes inédites depuis 2011 ? Quel est le rôle des réseaux sociaux dans cette situation ? Enfin alors qu’il pèse aussi lourd qu’un chef d’Etat, le milliardaire Elon Musk multiplie désormais les prises de position anti-migrants, anti-woke, pro-nataliste, et ses soutiens réitérés aux leaders d’extrême droite Giorgia Meloni, Viktor Orban et Javier Milei. Quelle est sa stratégie ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.