"C dans l'air" jeudi 8 août 2024 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Maya Lauqué vous donne rendez-vous ce jeudi 8 août 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Maya Lauqué décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Ben Barnier, grand reporter à France Info TV.

Léo Péria-Peigné, chercheur Armements et Industrie de défense à l'IFRI.

Oxana Melchynuk, politologue ukrainienne.

Guillaume Ancel (en duplex), ancien officier de l’armée française.

Le thème de l'émission :

L’incroyable incursion ukrainienne en Russie

Alors que la Russie avance dans le Donbass, l’Ukraine a lancé depuis deux jours un raid terrestre dans la région frontalière russe de Koursk. Le gouverneur de l’oblast a décrété l’état d’urgence et a annoncé l’évacuation de "plusieurs milliers d’habitants". Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé, lors d’une réunion gouvernementale diffusée à la télévision russe, que l’Ukraine menait "une provocation à grande échelle" dans la région. C’est une conséquence de "l'agression sans équivoque de la Russie contre l'Ukraine" depuis deux ans, a répondu sur X un conseiller de l'administration présidentielle ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak.

Ce n’est pas la première fois que l’Ukraine s’aventure en territoire russe, mais lors des précédentes incursion à la fin de l’année 2023 vers Belgorod, il ne s’agissait pas officiellement de l’armée ukrainienne, mais de volontaires russes pro-ukrainiens de la légion baptisée "Liberté pour la Russie". Cette fois, les moyens mis en œuvre seraient nettement plus importants. Mais la situation demeure confuse. La Maison Blanche a expliqué ce mercredi qu'elle contactait Kiev afin d'en savoir plus sur les "objectifs" de l'incursion de troupes ukrainiennes en Russie.

Alors que se passe-t-il dans la région russe de Koursk et sur le front ukrainien ? Depuis plusieurs mois la Russie grignote du terrain sur la ligne de front face à une armée ukrainienne en manque d’effectifs, de munitions et d’équipements. Une situation dénoncée par le président ukrainien qui pointait la semaine dernière encore l'interdiction imposée par les Occidentaux à l'Ukraine de frapper le territoire russe en profondeur et le manque d'assistance matérielle. Mais les choses seraient-elles en train de changer ? Volodymyr Zelensky s’est félicité ce mercredi de l’arrivée des "F-16 dans le ciel ukrainien". "Nous savions que c’était réalisable, que le monde avait le pouvoir de le faire. Nous avons combiné les efforts politiques, diplomatiques et militaires à cette fin. Petit à petit, étape par étape, nous avons réussi à obtenir le résultat", a ajouté le président ukrainien alors que l'Ukraine bénéficie peu à peu de nouveaux équipements occidentaux. Les livraisons d’armes et de munitions occidentales, surtout des obus d'artillerie, s'accélèrent. Parallèlement la formation des soldats ukrainiens se poursuit. Près de 10 000 militaires ukrainiens ont été formés par la France depuis le début du conflit. Nous avons pu rencontrer plusieurs de ces instructeurs français.

Enfin pourquoi le ton monte-t-il entre certains pays d'Afrique et Kiev ? Le Mali, puis le Niger, ont annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Les deux pays africains, avec le soutien de la Russie, ont reproché à Kiev un "soutien" à des "groupes terroristes" après une lourde défaite de l'armée malienne fin juillet lors de combats avec des séparatistes et des jihadistes. Moscou de son côté a accusé l'Ukraine d'ouvrir "un deuxième front" en Afrique en soutenant "des groupes terroristes".

Kiev s'est défendu par la voix de son ministère des Affaires étrangères. L'Ukraine "adhère inconditionnellement aux normes du droit international et se réserve le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions inamicales", a-t-il déclaré

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.