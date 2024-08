"C dans l'air" samedi 10 août 2024 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Maya Lauqué vous donne rendez-vous ce samedi 10 août 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Maya Lauqué décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Yves Thréard, éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.

Nathalie Mauret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Laurie Delhostal, journalistes sportive à France Télévisions.

Pierre Rondeau, économiste du sport, codirecteur de l’Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès.

Le thème de l'émission :

Si les Français ne cachaient pas leurs doutes et leurs craintes face aux Jeux olympiques il y a encore quelques mois, depuis le début de la compétition, l'engouement a été inédit. Amateurs ou non de sport, les Français se sont passionnés pour les olympiades et le succès de ces Jeux a été chaque jour plus criant. Succès sportif pour les athlètes tricolores et succès populaire. Les sites olympiques ont résonné de chants enthousiastes et le public tricolore a enflammé les gradins, sous les yeux du monde entier. Une réussite saluée par les Français et bon nombre d'étrangers depuis la cérémonie d'ouverture, qui a changé en quelques heures les états d'esprit et la réputation peu flatteuse des Parisiens.

Depuis la presse étrangère, n’en croit pas ses yeux, enthousiasmée par des décors "à tomber par terre" et des Français gagnés par l’allégresse. Ainsi en Allemagne, la Frankfurter Allgemeine Zeitung a titré sur "l’extase collective qui règne à Paris". "La France semble avoir pris des vacances d'elle-même", s’est amusé El Païs en Espagne. Avec des fan-zones pleines à craquer, des spectateurs en liesse, des audiences records, c’est indéniable, la France s’est prise aux Jeux.

A la veille de la clôture de ces JO de Paris 2024, c’est l’occasion de faire un bilan. Comment avez-vous vécu ces Jeux olympiques ? Comment analyser cet engouement populaire ? Cela va-t-il durer ? Les médailles françaises vont-elles faire exploser les inscriptions dans les clubs de sport ? Si l’effet Léon Marchand inonde les clubs de natation qui connaissent une augmentation des demandes, d’autres sports comme le BMX, le tennis de table ou l’escrime ont également le vent en poupe et s’attendent à un regain des inscriptions en septembre. Une rentrée qui sera marquée également par les Jeux paralympiques qui débuteront le mercredi 28 août et voient depuis quelques jours la vente des billets décoller pour le plus grand plaisir des sportifs. C dans l'air a suivi l'archer Damien Letulle, lors des dernières préparations. Natif de Cherbourg, il avait participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 avant qu'un grave accident ne vienne briser sa carrière. Tétraplégique, le sportif de 59 ans a repris l'arc et les flèches et vise une médaille.

