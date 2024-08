"Sept à Huit" dimanche 11 août 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 11 août 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 11 août 2024 :

Des autos-tamponneuses pour adultes



Le stock-car, une passion dévorante qui touche des milliers de pilotes du dimanche.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 11 août 2024 :

Des saucisses-purée à la carte d'un palace



Aux fourneaux, l'animateur cuisinier Norbert Tarayre, le trublion de la gastronomie.

Une ville casino au Cambodge

Des milliers de Chinois viennent flamber dans ce Las Vegas asiatique.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Jade et Joy Hallyday



Dans cette interview, chez elles, à Los Angeles, les filles de Johnny racontent des moments intimes de leur vie. Elles racontent quel père était Johnny. Comment, après sa mort, elles ont vécu la guerre autour de l’héritage qui, pendant deux ans, a opposé leur mère et leur demi-frère et demi-sœur, David et Laura. Comment elles vivent les commentaires violents et racistes dont elles font l’objet sur les réseaux sociaux. Et leur retour au Vietnam il y a cinq ans, la visite d'orphelinats où elles-mêmes ont passé les premiers mois de leur vie.

