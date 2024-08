M6 change la programmation du magazine "Capital" ce dimanche 11 août 2024

M6 change la programmation du magazine "Capital" et rediffusera, ce dimanche 11 août 2024 à 21:10, le numéro « Camargue, Luberon, Verdon : le bon filon des parcs naturels ».

Face à la diffusion de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui devrait une nouvelle fois enregistrer de très bonnes audiences, M6 a déprogrammé le numéro inédit de "Capital" initialement prévu pour ce dimanche : « Fraudes et abus, comment déjouer les pièges de l’été ? ».

En lieu et place, M6 rediffuse donc un ancien numéro de "Capital".

Camargue, Luberon, Verdon : le bon filon des parcs naturels

Vous y avez certainement déjà passé vos vacances ou un weekend. Entre mer, montagne et campagne, les parcs naturels régionaux sont les joyaux de notre territoire. Les plus connus : le Luberon, la Camargue ou encore les Gorges du Verdon. En tout, il y en a cinquante-huit et une dizaine de nouveaux parcs à naître.

Créé en 1967, à la demande du général de Gaulle, ce label bien français a permis au fil des ans de préserver de l’urbanisme ces espaces naturels. Le principe : allier activité économique et protection de l’environnement. Résultat, aujourd’hui les parcs naturels régionaux connaissent un succès incroyable.

Si de nombreuses régions françaises courent après ce label, c’est aussi parce qu’il attire chaque année plusieurs millions de touristes en quête de nature, d’authenticité et de produits locaux. Un savoir-faire regroupé sous la marque « Valeur parc naturel régional ». Son crédo : l’écologie avant tout. Pour en faire la promotion, les professionnels s’offrent les services d’influenceurs. À la clef, plusieurs milliards de retombées économiques.

Mais combien coûtent ces parcs à entretenir ? Sont-ils bien gérés ? Et combien rapportent-ils aux communes présentes sur leur territoire ? Les parcs naturels régionaux réussissent-ils toujours à concilier tourisme de masse et protection de la nature ?

Enquête sur les coulisses de ce nouveau business de l’or vert à la française.