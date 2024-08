"Faut pas rêver" : de drôles d'exploits à découvrir sur France 3 mercredi 14 août 2024 (vidéo)

Mercredi 14 août 2024 à 21:10 sur France 3, le magazine "Faut pas rêver" vous emmènera à la rencontre de doux-dingues et de passionnés en tous genres.

Aucune chance de croiser ces « athlètes-là » aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ! Et pourtant, les personnes que vous allez découvrir ce soir ont toutes un point commun : elles se lancent des défis ! Carolina De Salvo vous emmène à la rencontre de doux-dingues et de passionnés en tous genres…

Comme ces groupes de Castellers, en Catalogne, qui défient les lois de la gravité pour ériger des tours humaines gigantesques où le vertige n’a pas sa place. De 7 à 77 ans, c’est la communion de tout un peuple autour de ces constructions éphémères avec un même but : s’élever toujours plus haut vers le ciel ! Emotion et grand frisson garantis que Carolina partage avec le comédien catalan Sergi Lopez, grand amateur de cette discipline !

Qui n’a pas eu envie un jour de réaliser le rêve d’Icare ? Celui de voler. C’est le sens de ce rassemblement annuel dans les décors majestueux du massif de la Chartreuse où les amateurs de vol en tout genre se réunissent autour de la Coupe Icare. Carolina se jette dans le vide en compagnie de Jean-Baptiste Chandelier, l’un des meilleurs parapentistes au monde ! Et pour terminer en apothéose, plongée dans le ICarnaval qui rassemble 150 passionnés rivalisant d’imagination pour s’élancer dans le ciel à bord d’engins les plus spectaculaires les uns que les autres !

C’est un championnat du monde unique en son genre que vous fait découvrir Carolina : un concours hippique sans cheval ! Des cavaliers doux-dingues chevauchant leur drôle de monture, le « cheval-bâton », pour des exhibitions de dressage et de concours de hennissements mémorables ! Bienvenue au concours de Cheval à deux pattes…

Les reportages de l’émission :

Le grand saut.

Côme Girardot est recordman du monde d’un sport extrême, le dods ou plongeon de la mort ! Objectif : s’élancer de falaises à plus de 30 m de hauteur. Il nous donne rendez-vous près de la frontière suisse, au saut du Doubs, pour un entraînement vertigineux !

Les catcheuses en jupons.

En Bolivie, dans la capitale la plus haute du monde, des femmes se sont lancé un défi : affronter les hommes sur le ring et les clouer au sol !!! Ces Cholitas n’ont vraiment pas froid aux yeux, et le public leur est totalement acquis !

Les sous-marins de poche.

C’est un concours qui rassemble les meilleures écoles d’ingénieurs au monde autour d’une course de sous-marins de leur fabrication ! Parmi eux, un très jeune candidat : Quinn. Il a 14 ans et rêve de participer à cette épreuve à bord de l’engin qu’il a confectionné dans son jardin…

L’aventure en auto-stop.

Ils sont des centaines à s’élancer de toute la France avec un même objectif : rejoindre le plus vite possible un petit village niché au cœur de la France. Particularité : le voyage doit impérativement s’effectuer en auto-stop ! Tous les moyens sont bons pour atteindre leur destination finale : Chéniers, dans la Creuse, où la fête bat son plein !

Une course à dormir debout.

Décidément, ils sont fous ces Anglais ! Dans les collines du Yorkshire, une course totalement insolite rassemble des équipages dont le but est de courir sur une distance d’environ 4 km… en portant un lit de 60 kg ! Un parcours semé d’embûches mais pour la bonne cause : rassembler des gains au profit d’une association caritative.