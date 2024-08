"C dans l'air" mercredi 14 août 2024 : les invités reçus par Maya Lauqué sur France 5

Maya Lauqué vous donne rendez-vous ce mercredi 14 août 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Les experts invités :

Lauric Henneton, maître de conférences à l’Université Versailles Saint-Quentin, spécialiste des États-Unis.

Ludivine GIlli, directrice de l’Observatoire de l’Amérique du Nord – Fondation Jean Jaurès.

Régis Genté, journaliste correspondant en pour RFI.

James André, grand reporter à France 24.

Solveig Godeluck, journaliste correspondante à New York pour Les Echos.

Le thème de l'émission :

Etats-Unis : Musk peut-il sauver Trump ?

Donald Trump est de retour sur X, ex-Twitter. Lundi dernier, l’ancien président américain a participé à une « conversation » avec le propriétaire de la plateforme, Elon Musk. Cet entretien très amical a été suivi par 1 million de téléspectateurs pendant près de deux heures. A cette occasion, les deux milliardaires se sont laissés aller à de nombreuses approximations et contrevérités, notamment sur le brûlant sujet de l’immigration. Le candidat républicain, banni du réseau après l’assaut du Capitole, à Washington, le 6 janvier 2021, a été réintégré par le patron de Tesla et SpaceX.

Entre les deux hommes, il y a des convictions communes, comme l’opposition féroce au wokisme, qu’ils dénoncent vigoureusement depuis des années. Mais il y a également des intérêts matériels communs bien compris. Musk appuie financièrement la candidature de Trump et le soutient publiquement depuis la tentative d’assassinat que ce dernier a subi. Trump promet quand à lui de soutenir, s’il est élu, l’empire du fantasque industriel. Lors de leur entretien, entre deux amabilités, les accusations ont fusé contre l’adversaire de Trump, Kamala Harris. Pour les deux hommes, l’élection de la candidate démocrate à la présidence serait une catastrophe.

Cette dernière a pour sa part choisi son colistier. C’est Tim Waltz qui a été désigné. Le gouverneur du Minnesota apporte son expérience d’élu local, un ancrage marqué à gauche et une image de bon sens rural bienvenu pour son camp. Un de ses objectif est de séduire les électeurs des Etats des Grands Lacs, dont le vote sera décisif lors du scrutin.

Les mots de cet ancien professeur de géographie, connu pour son ton hâbleur et ses galons de réserviste de la Garde nationale, résonnent chez les électeur de la classe moyenne. Alors que Kamala Harris est parfois décriée comme une représentante de l’élitisme de la côte ouest, ce ticket est donc très complémentaire.

Trump compte de son côté beaucoup sur un électorat clé : les évangélistes. L’ancien propriétaire de casinos, marié trois fois et condamné au civil pour agression sexuelle, reste depuis des années le modèle improbable pour ces chrétiens.

C’est qu’en dépit de ses innombrables frasques, l’ancien président leur a offert une victoire de taille dans leur combat contre l’avortement. Il reste donc à leurs yeux la meilleure option pour l’élection de novembre. Une équipe de C dans l’air est allée à la rencontre d’un pasteur, fervent soutien trumpiste. Il raconte ses motivations pour le scrutin à venir.

Le soutien d’Elon Musk et de la puissance médiatique de X va t’il permettre d’attirer à la candidature de Trump de nombreux votants ?

Le profil de Tim Walz peut-il être décisif pour permettre la victoire de Kamala Harris ?

Pourquoi les chrétiens évangéliques américains voient-ils en Trump leur protecteur ?

