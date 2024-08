"Capital" : Surpopulation touristique, les locaux ne veulent plus payer la facture, dimanche 18 août 2024 sur M6

Dimanche 18 août 2024 à 21:10 sur M6, Julien Courbet vous proposera un nouvel inédit de l'été du magazine "Capital" consacré à la surpopulation touristique et aux locaux qui ne veulent plus en payer le prix.

Chaque année, quatre-vingt-dix millions de touristes passent leurs vacances en France pour un chiffre d’affaires global de deux cents milliards d’euros. Une bénédiction pour la croissance… mais le tourisme peut aussi être dévastateur !

À Annecy (Haute-Savoie), les habitants de la vieille ville sont à bout. Impossible de vivre normalement dans ces rues visitées chaque année par trois millions de touristes. Nuisances sonores, embouteillages, explosion des prix de l'immobilier, disparition des commerces de proximité, en quelques années, leur quotidien a changé. Et au palmarès des villes où il fait bon vivre en France, Annecy a dégringolé de la première à la septième place.

La sur-fréquentation touristique coûte aussi très cher aux collectivités : saturation des infrastructures, dégradation des monuments, pollution, déchets. En Corse, dans la région de Calvi, le tourisme estival représente 50 % des détritus de toute l’année. Ramassages multipliés par trois, renforcement des effectifs, heures supplémentaires et achat de robots pour dépolluer le port… en pleine saison, la facture grimpe et ce sont les locaux qui la payent !

Alors, face à tous ces coûts qui s’accumulent, la petite station balnéaire de Lumio fait la chasse au gaspillage. Elle a décidé de faire payer l'eau et l'électricité aux plaisanciers en installant des bornes connectées mesurant en temps réel leurs consommations.

Faire passer les touristes à la caisse, c'est aussi la solution retenue par la commune d'Iseltwald en Suisse qui a décidé de faire payer 5 euros le selfie sur son lieu le plus emblématique !

Pour contrer la popularité de ses sites les plus fragiles, le Parc National des Calanques a lui opté pour un système de quotas.

Gérer les flux touristiques, éviter la surpopulation c’est aussi un business pour les entreprises. Affluences, une PME française, a créé un système permettant de compter les touristes grâce à l’intelligence artificielle. Parfois, la régulation ne suffit plus pour sauver notre patrimoine naturel face au surtourisme, certains sites sont désormais interdits au plus grand nombre, quitte à se mettre à dos commerçants et locaux.