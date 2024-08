"Enquête Exclusive" au Belize, un paradis au cœur des Caraïbes, dimanche 18 août 2024 sur M6

Dimanche 18 août 2024 à 23:05 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera un inédit de l'été du magazine "Enquête Exclusive" dans lequel il vous emmènera au Belize, un paradis au cœur des Caraïbes.

Le Belize est un joyau méconnu. Un petit paradis d’Amérique centrale, riche de quatre cent cinquante îles paradisiaques au cœur de la mer des Caraïbes. Ses côtes sont spectaculaires : des eaux turquoise, des fonds marins préservés et sur terre, une forêt tropicale riche et intacte. Mais ce paradis attire toutes les convoitises, au risque de le mettre en péril. Les Américains, suivis par les touristes du monde entier, font main basse sur ce trésor.

Leonardo DiCaprio et Francis Ford Coppola ont été parmi les premiers à s’offrir une île privée. Depuis, de plus en plus de millionnaires leur ont emboité le pas. Ils font tous appel à l’incontournable Macarena Rose, la reine de l’immobilier au Belize.

Certains nouveaux propriétaires adoptent un mode de vie à la Robinson, coupés du monde. D’autres y font construire de somptueuses villas à l’image de Reggie Bullock. Ce basketteur star de la NBA a craqué pour une île à 1,5 million de dollars, à seulement trois heures de vol de son club de Houston au Texas.

Tous les jours, d’immenses paquebots de croisières déversent des milliers de touristes sur les côtes. Principale attraction du pays : le Great Blue Hole. Un gouffre sous-marin de 124 mètres de profondeur où nagent requins et raies manta. Mais les dizaines de bateaux qui acheminent les plongeurs blessent tous les jours les lamantins : ces paisibles mammifères marins sont les premières victimes de ce tourisme de masse. Dans la jungle, les rangers, censés protéger la forêt, arrondissent leurs fins de mois en braconnant des espèces protégées comme les perroquets à tête jaune. Pour quelques centaines de dollars, ils les revendent à des touristes américains qui en font leurs animaux de compagnie.

Les autorités ont-elles conscience de la menace qui pèse sur le pays ? Certains pointent du doigt un gouvernement corrompu qui enrichit une élite, laissant la majorité de la population dans la misère et aux mains des narcotrafiquants.