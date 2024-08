"Sept à Huit" dimanche 18 août 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 18 août 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 18 août 2024 :

Recherche logement désespérément



Face à une pérunie historique, comment trouver un toit en évitant les arnaques ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 18 août 2024 :

Fanfare, défilé et ambiance endiablée



À Argentat en Corrèze, la population double le temps d'un week-end.

Plages de rêve et prix minis

Bienvenue en Albanie, la destination qui cartonne cet été.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Arths



Son petit "truc en plus" dans le portrait de la semaine. Il raconte les coulisses de son film qui a ému la France, un succès qui fait du bien.

Attention :

Le sommaire n'est pas complet, il sera sera réactualisé dimanche après-midi avant la diffusion de l'émission dès que les autres sujets seront dévoilés par la rédaction du magazine.