"90' Enquêtes" : Violence, incendie, délit de fuite, un été brûlant pour les policiers d'Orange sur TMC mardi 20 août 2024

« Violence, incendie et délit de fuite: un été brûlant pour les policiers d'Orange ».

A Orange, la police municipale peut compter sur un allié de poids : 78 caméras de surveillance qui quadrillent la ville. Une aide précieuse pour intervenir au plus vite contre les vols et les agressions. Car cet été, avec la canicule, les esprits se sont vite échauffés…

Chaque année, cette ville de 29 000 habitants, à une heure de route de Marseille, attire des milliers de touristes, venus découvrir son théâtre antique classé au patrimoine mondial de L’UNESCO.

Mais pour Stéphane, Greg ou Paul, qui font partie des 33 hommes et femmes de la police municipale d’Orange, entre les vols, les agressions, les chauffards et incendies, l’été n’a pas été de tout repos. Ils ont multiplié les interventions, des plus délicates aux plus insolites.

Comme dans ce camping, où une altercation entre un client et un gérant un brin éméché a bien failli dégénérer…

Avec la chaleur, les touristes aussi relâchent leur vigilance : du pain béni pour les voleurs… Mais c’est sans compter sur les caméras qui les surveillent de près. Stéphane va ainsi mettre fin aux agissements d’une cleptomane et découvrir dans son appartement, un incroyable butin.

L’été, les dealers ne prennent pas de vacances… mais la police municipale non plus ! Et lors des interventions pour mettre fin aux trafics et aux nuisances qui les accompagnent, les policiers ne comptent pas que sur la vidéo surveillance… mais également sur Olli, un berger allemand devenu expert pour retrouver les endroits secrets où les trafiquants cachent leurs réserves de cannabis.