Mercredi 21 août 2024 à 21:10, M6 diffusera le premier numéro de "On n'est pas d'accord !", un nouveau magazine présenté par Julien Courbet destiné à résoudre les conflits du quotidien.

Des Français qui sont en conflit (avec leurs voisins, leurs proches, un professionnel...) ont décidé de s’en remettre à Julien Courbet afin de savoir qui a tort et qui a raison dans leur différend.

Julien Courbet va réunir, en plateau et en public, les 2 parties qui s’opposent. Il va écouter les arguments des uns des autres, les confronter, envoyer un enquêteur sur place pour filmer la situation, consulter des experts… Pour, enfin, leur proposer un choix :

Soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux.

Soit c’est lui, Julien Courbet qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit.

Une solution sera alors annoncée, qui pourra être inscrite dans un document officiel, un protocole d’accord, mettant ainsi définitivement fin au conflit.

Alors, dans ces affaires où personne n’est d’accord : qui a tort, qui a raison ?

Les cas qui seront traités dans ce premier numéro

Cécile contre Marc et Barbara • Les cloches de la discorde

Cécile, une citadine, a acheté un chalet pour les vacances dans un petit village de moins de 80 habitants. Mais il y a quelques mois, un couple de fermiers, Marc et Barbara, a décidé d’installer ses vaches (avec cloches), dans un pré juste sous ses fenêtres… Depuis, Cécile dit vivre un enfer, jour et nuit, à cause du bruit des cloches. Elle s’est plainte et depuis, tout le village s’est ligué contre elle.

La demande de Cécile : persuadée d’être dans son bon droit, elle exige que Marc et Barbara retirent immédiatement les cloches de leurs vaches.

La position de Marc et Barbara : ils refusent. Ils accusent Cécile d’exagérer et d’être incapable de s’adapter à la vie à la campagne.

Dans ce conflit, qui de Cécile ou de Marc et Barbara aura raison ? Qui aura tort ? Et surtout, quelle solution mettra un terme à leur différend ?

Antoine et Philippe contre Oumar • La haie de la haine

Il y a 8 ans, Antoine et Philippe achètent la maison de leur rêve à la campagne. Mais le rêve tourne rapidement au cauchemar… à cause d’une haie. Installée sur le terrain de leur voisin Oumar, elle sépare les deux terrains. Et Oumar refuse obstinément de la tailler. Au fil des ans, la haie a grandi de manière anarchique : non seulement ce n’est pas esthétique, mais c’est surtout, selon Antoine et Philippe, dangereux pour leur habitation. Depuis 8 ans, Antoine et Philippe multiplient les recours (lettres recommandées, tentative de conciliation, dépôt de plainte…), mais rien n’aboutit.

La demande d’Antoine et Philippe : persuadés d’être dans leur bon droit, ils réclament qu’Oumar taille immédiatement la haie.

La position d’Oumar : il refuse, car il estime qu’Antoine et Philippe sont les principaux bénéficiaires de cette haie, et qu’ils devraient donc participer à son entretien.

Dans ce conflit, qui d’Antoine et Philippe ou d’Oumar aura raison ? Qui aura tort ? Et surtout, quelle solution mettra un terme à leur différend ?

Jean contre Jean-Baptiste • 4x4 : une amitié à la casse

Jean a fait l’acquisition d’un 4x4 de collection… et il attend depuis 2 ans qu’on lui rende son précieux véhicule qu’il a confié à son ami garagiste Jean- Baptiste. En effet, après une première panne, Jean a confié à réparer son 4x4 à son ami Jean-Baptiste. Seulement voilà : à peine sorti du garage, le véhicule est tout de suite tombé à nouveau en panne. Jean soupçonne Jean-Baptiste d’avoir mal fait les premières réparations, saccageant ainsi son précieux 4x4… d’autant que Jean-Baptiste refuse à présent de le lui rendre ! Jean a le sentiment que son ami abuse de lui, et cette affaire a remis en cause toute leur amitié.

La demande de Jean : persuadé d’être dans son bon droit, Jean exige que Jean-Baptiste lui rende son véhicule dans l’état où il lui a laissé, et qu’il lui rembourse toutes les réparations.

La position de Jean-Baptiste : il refuse, car selon lui, Jean ne dit pas toute la vérité sur ce véhicule. Il ne veut pas porter la responsabilité de ces pannes à répétition en le remboursant.

Dans ce conflit, qui de Jean ou de Jean-Baptiste aura raison ? Qui aura tort ? Et surtout, quelle solution mettra un terme à leur différend ?