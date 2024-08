"C dans l'air" lundi 19 août 2024 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce lundi 19 août 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Les experts invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du Nouvel Obs.

Gaël Sliman, président et cofondateur à l'Institut de sondages Odoxa.

Jean Garrigues, historien, président de la commission internationale d'histoire des assemblées.

Le thème de l'émission :

Premier ministre : la pression monte sur Macron

La trêve politique est terminée. Après les JO, Emmanuel Macron s'attelle à trouver un nouveau Premier ministre. Il a convié les présidents de groupes parlementaires et les chefs de partis le 23 août à l'Élysée pour "avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible". Mais la gauche faut pression, et les Insoumis accusent le chef de l'État de « coup de force institutionnel ». Ils lui demandent de « tenir compte » du résultat des élections législatives.

Dans un texte paru samedi soir, le parti de Jean-Luc Mélenchon va même plus loin en brandissant la menace d'une procédure de destitution à l'égard du chef de l'État. Une initiative avec laquelle les socialistes, les écologistes et les communistes ont pris leur distance, redoutant que cela amoindrisse les chances de la gauche de gouverner. Une nouvelle fracture au sein du NFP, qui espère encore que Lucie Castets soit choisie pour Matignon. Si celle-ci sera reçu vendredi à l'Élysée, elle ne semble toutefois pas convaincre le Président de la République.

Pendant ce temps, le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal est toujours en poste. Tandis que le Premier Ministre a été souvent vu dans les tribunes des Jeux olympiques, d'autres comme Gérald Darmanin semblent toujours bien actif. Le ministre de L'intérieur s'est déplacé aujourd'hui dans l'Hérault où un incendie a ravagé plus de 350 hectares. De son côté, Bruno Le Maire s'attache à « garantir la continuité de l’État et l’équilibre des finances publiques ». Il propose une baisse des dépenses de l'État de 5 milliards d'euros en 2025 pour respecter la trajectoire de réduction du déficit.

Dans ce contexte d'incertitude politique, l'alliage du Nouveau Front Populaire ne cesse de se diviser. C dans l'air est allé à la rencontre de la socialiste Hélène Geoffroy, ancienne ministre de François Hollande, pour qui la stratégie actuelle du Nouveau Front Populaire « n'incarne pas la gauche de gouvernement ». De son côté, le député NFP Laurent Baumel estime qu'il faut « faire bloc » autour de cette alliance, et continue à défendre son programme de gauche « réaliste et finançable ».

Alors, qui Emmanuel Macron va-t-il choisir pour Matignon ? Quel est le rôle des ministres démissionnaires dans cette période de flou politique ? Quel avenir pour le Nouveau Front populaire ?

