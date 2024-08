"C dans l'air" mercredi 21 août : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mercredi 31 juillet 2024 à 17:40 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Jean-Bernard Cadier, ancien correspondant aux Etats-Unis.

Amy Greene, enseignante-chercheur à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique américaine et la politique étrangère.

Lauric Henneton, spécialiste des États-Unis, auteur de l' Atlas historique des États-Unis.

James André, grand reporter à France 24.

Le thème de l'émission :



Kamala Harris : une nouvelle Obama ?

« Yes She Can ! ». L'ancien slogan d'Obama a été dépoussiéré hier à la Convention démocrate. Michelle et Barack Obama sont venu soutenir Kamala Harris, la candidate du parti pour la présidentielle de novembre, et cette phrase a été scandée de toute part. Depuis le retrait de Joe Biden il y a un mois, « l'effet Kamala » est palpable. L'espoir est retrouvé comme le montrent les sondages : Harris est donnée vainqueur avec 48 % des voix contre 47% pour son rival républicain.

Harris et son colistier Tim Walz arrivent notamment à fédérer à gauche. Sur le plan économique, ils défendent un durcissement de l'imposition des sociétés et souhaitent mettre plus à profit les plus riches. Une image plus à gauche donc que Joe Biden, qui a fait ses adieux lundi lors de l'ouverture de la convention.

Pendant ce temps, Trump est en perte de vitesse. Harris est une rivale plus difficile que Biden, il revient donc à son style outrancier avec des attaques sur son identité raciale ou son « faible QI ». Il espère bénéficier du soutien d'Elon Musk et souhaite lui offrir un poste ministériel en cas de victoire. Mais il semble au contraire payer de la mauvaise image de son colistier, J.D Vance, qui bat des records d'impopularité.

Un des sujets majeurs de cette campagne sera en tout cas l'immigration, question fondamentale pour Trump, et qui le devient pour le camp démocrate. Harris affiche sa volonté de sécuriser la frontière, et devrait reprendre la stratégie de Joe Biden : répondre aux accusations de laxisme avec des mesures anti-immigration, tout en promettant des milliers de régularisations.

Alors, quel est l'ampleur de « l'effet Kamala » ? Trump peut-il retrouver une bonne dynamique de campagne ? Quelles sont les mesures proposées dans les deux camps au sujet de l'immigration ?

