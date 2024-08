"Le Mag de la santé" fera sa rentrée le 9 septembre 2024 sur France 5 avec Jimmy Mohamed

Parler de santé sans tabou et dans la bonne humeur, "Le Mag de la santé" fera sa rentrée lundi 9 septembre 2024 sur France 5 avec le Docteur Jimmy Mohamed.

Pour cette nouvelle saison, le Dr Jimmy Mohamed prend les commandes du "Mag de la santé" diffusé en direct sur France 5 à 13:35.

Chaque jour, Jimmy Mohamed est accompagné d’Emma Strack pour décrypter l’actualité, et de Rym Ben Ameur qui sera le relais des téléspectateurs.

Parler de santé sans tabou et dans la bonne humeur reste la colonne vertébrale de l’émission.

Les nouveautés de cette saison...

De nouveaux visages

Pauline Déroulède, Joëlle Goron, Anicet M’Bida ou encore Aline Afanoukoé rejoignent l’équipe de chroniqueurs habituels constituée entre autres de Marine Lorphelin, Énora Malagré, Nordine Attab et Raphaël Haumont.

« Le pouls de la France »

Chaque semaine une série de 5 reportages tournés dans une région donne la parole à ceux qui font vivre notre système de santé dans les territoires.

La prévention continue d’avoir toute sa place, dans Le Mag de la santé, grâce aux conseils dispensés avec toute la rigueur scientifique dont l'émission a toujours fait preuve, et avec le concours des meilleurs spécialistes.

Enfin, pendant toute l’émission, les téléspectateurs peuvent interagir et poser leurs questions.

Déroulé de l’émission

Un décryptage de l'actualité santé

Des invités et reportages se succèdent. Jimmy Mohamed apporte son regard de médecin généraliste toujours en exercice, avec Emma Strack, journaliste et visage connu des fidèles de l’émission.

Des chroniques

Toute la semaine, la journaliste Rym Ben Ameur est aux côtés de Jimmy Mohamed. Deux chroniqueurs différents chaque jour les rejoignent : la Dr Marine Lorphelin, la journaliste engagée Enora Malagré, le coach sportif Nordine Attab ou encore le chimiste Raphaël Haumont, bien connus des téléspectateurs, qui découvriront les nouveaux venus comme la championne de tennis-fauteuil Pauline Déroulède, l’écrivaine Joëlle Goron, la journaliste culture Aline Afanoukoé.

Chaque mois, un chroniqueur exceptionnel aura carte blanche pour parler d'un sujet.

Des reportages : Le pouls de la France

Ce nouveau rendez-vous au plus près des problématiques de santé des Français permet de découvrir des témoignages de patients, de soignants, des sportifs… mais aussi des initiatives et des associations en lien avec le domaine médical.

Un thème santé

Les téléspectateurs peuvent poser toutes leurs questions en direct en présence d'un spécialiste sur le plateau. Un reportage met l’accent sur de nouvelles prises en charge, un traitement innovant ou encore une première médicale.

Les chroniqueurs 2024/2025 du Mag de la santé

Des visages familiers

Marine Lorphelin, médecin et sportive, prodigue des conseils santé et de bien-être.

Enora Malagré, chroniqueuse société, livre ses coups de gueule et ses coups de cœur.

Raphaël Haumont, professeur de chimie, donne ses astuces pour mieux cuisiner et se nourrir.

Nordina Attab, coach sportif, continue à faire bouger les invités en plateau et les téléspectateurs.

Christophe Mercier, hygiéniste et microbiologiste, passe à la loupe les moindres recoins de notre maison et nous conseille pour la rendre plus propre que jamais.

Benjamin Leveque, journaliste, chroniqueur beauté et conso, teste les dernières nouveautés.

Le Dr Diana Kadouch, nutritionniste, nous aide à bien manger sans se priver.

Des nouveaux visages

Pauline Deroulède livre son regard sur l'actualité en tant que femme, personne en situation de handicap et sportive de haut niveau.

Aline Afanoukoé, journaliste, distribue son programme culture et santé et nous informe des manifestations à ne pas manquer.

Joëlle Goron, journaliste, écrivaine, casse les idées reçues sur les seniors.

Le Dr Gilbert Bou Jaoudé, sexologue, répond à toutes les questions sexo que l’on se pose sans jamais le demander.

Clémentine Portier-Kaltenbach, journaliste, raconte les pathologies des grands personnages de l'histoire.

Sylvie Chokron décrypte nos comportements avec son œil de neuroscientifique.

Le psychiatre Jean Victor Blanc nous parle de maladies psy à travers des personnages de la pop culture.

Anicet M’Bida nous montre comment les nouvelles technologies peuvent être au service de notre santé.