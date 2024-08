"Echappées Belles" : Les merveilles du Cambodge, samedi 24 août 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 24 août 2024 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmènera au Cambodge..

C’est au pays du sourire que Jérôme se rend pour un voyage aussi envoûtant qu’inattendu. Bras ouverts et sourires contagieux, si le Cambodge possède nombre de beautés à découvrir, dont la 8ème merveille du monde avec ses incroyables temples d’Angkor, ce sont surtout les habitants qui constituent son principal trésor.

Ce pays d’Asie du Sud-Est, en constante mutation, s’ouvre de plus en plus à l’arrivée des touristes venus du monde entier. En matière de fréquentation, le Cambodge attire plus 6 millions de personnes chaque année, soit plus que le double d'il y a dix ans. Et pourtant, c’est une nation qui reste encore marquée par son passé douloureux.

Néanmoins, il innove et se modernise constamment, et notamment grâce à sa jeunesse : il faut dire qu’ici, la moitié de la population a moins de 25 ans. Garante d’un patrimoine culturel et environnemental exceptionnel, la jeunesse cambodgienne tient à vivre avec son temps et à montrer qu’il est possible d’évoluer sans laisser de côté les traditions et les vestiges du passé.

Ce sont les points sur lesquels Jérôme Pitorin va s’interroger. Comment le Cambodge se relève-t-il de ses blessures passées ? Comment se redécouvre-t-il au travers de ses traditions ancestrales tout en étant en pleine mutation ? Si le pays est aidé par son patrimoine et ses paysages d'une quiétude absolue, sa douceur de vivre inspire autant qu’elle suscite le questionnement quant à sa préservation.

Jérôme prend le temps de s’éloigner de l’agitation de la trépidante Siem Reap, principale ville touristique du pays, et berceau de la grande civilisation khmère, pour aller s’immerger dans le quotidien des communautés isolées sur les terres les plus reculées.

Du royaume des dieux à Siem Reap, aux villages flottants authentiques dans le décor paradisiaque des îles de Koh Rong, en passant par la vie animée des communautés peuplant les berges du fleuve Mékong, Jérôme se plonge dans un nouveau voyage plein de belles promesses. C’est au coeur d’un Cambodge teinté d’Histoire et d’un souffle de renouveau que notre globe-trotteur s’aventure !

Les reportages diffusés :