"C dans l'air" jeudi 22 août 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Les experts invités :

Philippe Dessertine, économiste, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Sophie Fay, journaliste au Monde.

Jean-Laurent Cassely, spécialiste des modes de vie et de consommation, fondateur de Maison Cassely.

Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business, membre des Économistes Atterrés.

Le thème de l'émission :

Pouvoir d'achat : la grande inquiétude des Français

L'inflation reflue, mais le pouvoir d'achat reste en tête des préoccupations des Français. C'est une des principales motivations de leur vote aux dernières élections européennes et législatives, devant la santé et la sécurité.

De plus en plus de Français ont des difficultés à boucler les fins de mois, générant une peur du déclassement. Seul 26% des Français déclarent vivre confortablement sur le plan financier. Face à ce sentiment de précarité, et alors que les courses de rentrée se préparent, plus d’un Français sur deux déclare avoir réduit ses dépenses. L'alimentation et les loisirs sont principalement impactés. Car si l’inflation ralentit, cela ne signifie pas que les prix diminuent, mais simplement qu’ils augmentent moins vite.

Pendant ce temps, les faillites d'entreprises explosent en France. Les liquidations judiciaires, en particulier, ont augmenté de plus de 66%. Mais face à la menace de disparition, certaines sociétés trouvent un autre modèle. Dans le Loiret, les employés de la verrerie Duralex ont décidé de transformer leur entreprise en coopérative pour sauver leurs emplois.

Les faillites ont des conséquences parfois fâcheuses sur les particuliers, notamment dans le domaine du bâtiment. C dans l'air a rencontré une famille dont le chantier de maison a été mit à l'arrêt par la faillite de leur constructeur. Entre les frais déjà engagés et les difficultés à trouver des interlocuteurs, le désespoir est grand.

Alors, le pouvoir d’achat a-t-il réellement chuté en France ? Quels modèles sont possibles pour sauver les entreprises en défaillance ? Quelles solutions s’ouvrent aux particuliers lorsque leur constructeur fait faillite ?

