"50' Inside" samedi 24 août 2024 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Samedi 17 août 2024 à partir de 18:00, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

17:35 50' Inside : L'actu

Au sommaire cette semaine :

À la une • L'été de la famille royale.



En coulisses • Le Bal des Fous, soirée la plus courrue de l'été.



Le portrait • Cristina Cordula



La Story • Hommage à Alain Delon. Pourquoi est-il irremplaçable ?

17:45 50' Inside : Le Mag



Si pour beaucoup les vacances d’été riment avec farniente et plage, de plus en plus de familles choisissent l’aventure !

Bateau, vélo ou rando… afin de découvrir la Bretagne, les Landes, la Savoie ou le canal du Midi autrement…