"Capital" dévoile le business XXL des camping-cars dimanche 25 août sur M6

Dimanche 25 août 2024 à 21:10 sur M6, le dernier inédit de l'été du magazine "Capital", présenté par Julien Courbet, sera consacré au business XXL des camping-cars.

En 2024, entre 90 000 et 100 000 camping-cars neufs ou d’occasions devraient être vendus. Ni l’inflation ni la hausse du carburant n’impactent la passion des Français pour ce mode de vacances.

Cette année, Dacia se lance sur ce créneau. Mais contrairement aux marques allemandes qui misent sur le haut de gamme, la marque du groupe Renault s’attaque au marché avec un produit malin à prix mini : un kit qui transforme votre break en maison roulante pour à peine 1 800 euros. Comment les ingénieurs de la marque l’ont-ils développé ? Va-t-il séduire les futurs vacanciers ?

Sur le marché du camping-car, la vente de modèles XXL est particulièrement rentable et certaines entreprises se sont spécialisées dans les modèles poids lourds farfelus. D'autres importent des « motor-homes américains » sur le marché français, grâce à d’étonnantes filières !

Pour faire des économies, parfois même en utilisant son compte formation, certains se lancent et fabriquent eux-mêmes leur propre van. Des entreprises proposent même des stages d’une semaine ou plus pour apprendre à aménager son fourgon. Comptez 3 000 euros pour une formation technique et un kit complet prêt à installer.

Ces nouveaux bricoleurs font les affaires des fournisseurs d’accessoires. Parmi les best-sellers, on trouve les kits pour vivre en autonomie dans son camping-car. Mais aussi les nouvelles applications qui répertorient les bons spots et les appareils anti-effraction conçus spécialement pour les camping-cars. Car c’est le revers de la médaille : les cambriolages ont doublé en à peine trois ans. La nuit sur les aires d’autoroutes ou dans un coin de nature, de plus en plus de vacanciers se font dévaliser pendant leur sommeil...