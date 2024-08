"C dans l'air" samedi 24 août 2024 : sommaire et invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 24 août 2024 à partir de 17:40 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts.

En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération.

Antoine Oberdorff, journaliste politique à L’Opinion.

Maurice Szafran, éditorialiste politique à Challenges.

Anthony Berthelier, ournaliste politique au HuffPost.

Le thème de l'émission :

Matignon : le casse-tête de Macron

L'incertitude reste totale concernant le ou la prochaine locataire de Matignon. Après une première journée de consultations, la possibilité de voir nommer Lucie Castets semble se réduire. Les représentants du bloc central et des Républicains ont indiqué qu'un gouvernement avec des Insoumis provoquerait une motion de censure immédiate. Le casse-tête demeure donc pour Macron, alors que la France a maintenant le plus long gouvernement démissionnaire de son histoire.

Aux universités d'été de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon qualifie lui le chef de l'Etat « d'autocrate » et lui demande d'entendre « le message des Français ». Le leader de gauche a aussi rappelé que 44 % des Français étaient favorables à l’idée de destituer Emmanuel Macron. Une manière pour lui de se défendre après la polémique que cette idée a suscité au sein du NFP. Interviewé ce midi sur TF1, Mélenchon semble aussi avoir ouvert la voie à un gouvernement Castets sans Insoumis, et a demandé au camp présidentiel et à la droite s'ils censureraient un tel gouvernement.

Pendant ce temps, Marine Le Pen et Jordan Bardella restent discrets. Mais la rentrée approche et certains lieutenants du parti commencent à se faire entendre. La députée RN Edwige Diaz indique que le parti se prépare à une nouvelle dissolution dans un an. « La seule issue politique » selon elle. En attendant le Rassemblement national, parti qui a engrangé le plus de voix aux législatives, est attendu ce lundi à l'Élysée.

De leur côté, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse bénéficient du succès des Jeux olympiques. La maire de Paris et la présidente de la région Ile-de-France avaient reçu de vives critiques sur l'organisation de cet événement, cette réussite est donc une revanche. Après une carrière politique en dents de scie, Valérie Pécresse a même vu son nom évoqué pour devenir Première ministre.

Alors, qui Macron va-t-il choisir pour Matignon ? Quelle est la stratégie du Rassemblement national pour les mois prochains ? Quel avenir pour Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.