"C dans l'air" lundi 26 août 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce lundi 26 août 2024, Caroline Roux reçoit : Xavier Lescure, infectiologue, référent risque épidémique et membre du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars).

Il reviendra sur la propagation de l'épidémie de Mpox.

Les experts invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction à Franc-Tireur.

Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune Dimanche.

Rachel Garrat, journaliste politique au Monde.

Brice Teinturier, directeur général délégué à l'Institut de sondages Ipsos.

Le thème de l'émission :

Premier ministre : alors, c'est pour quand ?

Les consultations se poursuivent, et l'incertitude demeure. Un mois et demi après les législatives, Emmanuel Macron se cherche toujours un Premier ministre. Le coup tactique de Mélenchon ce week-end semble retarder encore sa nomination. Car en ouvrant la voie à un gouvernement sans ministres insoumis, le débat est recentré sur les programmes. Marine Le Pen et Eric Ciotti, reçus ce matin à l'Elysée, ont toutefois affirmé qu'ils censureraient tout gouvernement NFP, quel qu'il soit.

La France vit donc avec le plus long gouvernement démissionnaire de son histoire. Et les entrepreneurs s'inquiètent de cette crise politique. Dans un contexte économique maussade, une majorité d'entre eux s'opposent à l'idée d'un gouvernement de gauche. Ils craignent certaines mesures telles que l'augmentation du SMIC. Une instabilité politique qui commence à se faire ressentir sur les commandes.

Pendant ce temps, la droite de Laurent Wauquiez a fait sa rentrée au Mont Mézenc (Haute-Loire). Celui qui est redevenu député, et qui vient de démissionner de la présidence de la région Auvergne, a 2027 en ligne de mire. Il est aussi président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, groupe de plus en plus restreint, mais qui conserve une position stratégique dans les négociations en cours.

Plusieurs dossiers chauds attendent en tout cas le prochain locataire de Matignon. À commencer par le mécontentement des agriculteurs. Six mois après leur mouvement, et après un été marqué par la fièvre catarrhale chez les moutons, la colère persiste. Au cœur du problème : des rémunérations toujours trop faibles.

Alors, quand Emmanuel Macron va-t-il choisir son Premier ministre ? Quel va être son choix ? Quel avenir pour Les Républicains canal historique ? Comment durablement sortir de la crise agricole ?

