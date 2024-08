"C dans l'air" mardi 27 août 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 27 août 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mardi 27 août 2024, Caroline Roux recevra : Paul Gogo, journaliste et ancien correspondant à Moscou.

Il reviendra sur l'actualité de la guerre en Ukraine, et notamment sur les frappes russes massives qui ont touché le pays.

Les experts invités : Législatives : vers une large coalition républicaine ?



Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Guillaume Daret, chef adjoint du service politique à France Télévisions.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique au Nouvel Obs.

Frédéric Dabi, directeur-général Opinion de l'Ifop.

Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire-générale SE-UNSA.

Le thème du magazine :

Matignon : Macron écarte Castets

Troisième journée de consultations. En vue de nommer un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron reçoit de nouveau les représentants du bloc central et des Républicains. Après avoir balayé hier soir la possibilité d'un gouvernement NFP « au nom de la stabilité institutionnelle », le président de République demande aux responsables politiques de « faire preuve d'esprit de responsabilité ». Sont notamment visés les socialistes, les communistes et les écologistes.

Mais ceux-ci boycottent ces nouvelles consultations, refusant d'être "complices d'une parodie de démocratie". Les mots ne sont pas assez durs à gauche pour qualifier la situation : l'écologiste Marine Tondelier parle de « dérive illibérale », Jean-Luc Mélenchon d'une décision « d'une exceptionnelle gravité ». Les Insoumis appellent à une journée de mobilisation dans tout le pays le 7 septembre prochain.

Pendant ce temps, les ministres démissionnaires continuent de gérer les affaires courantes. Le flou est cependant grand autour de leur possibilité d'action. Alors que Gabriel Attal a envoyé des lettres de cadrage de concernant le budget 2025, la ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet, a admis que plusieurs textes étaient suspendus faute de gouvernement. Officiellement rien n’interdit au président de la République de convoquer un Conseil des ministres mais l’ordre du jour doit être « particulièrement léger ».

En attendant, de plus en plus de Français ont des difficultés à boucler les fins de mois. Seul 26% des Français déclarent vivre confortablement sur le plan financier. Face à cette situation, beaucoup pointent du doigt la déconnexion des politiques. C dans l'air est allé à la rencontre d'une mère célibataire qui attend des mesures sur le pouvoir d'achat, quel que soit le Premier ministre nommé.

Alors, quels scénarios s'offrent à Macron après avoir fermé la porte à un gouvernement NFP ? Quel est la tache réelle d'un ministre démissionnaire ? Quelles solutions apporter sur la question du pouvoir d'achat ?

