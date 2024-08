Le magazine "C politique" fera sa rentrée le 15 septembre 2024 sur France 5 avec Thomas Snégaroff

Le magazine "C politique" fera sa rentrée sur France 5 dimanche 15 septembre 2024 à 20:00 avec Thomas Snégaroff, toujours en direct avec des invités en plateau.

Thomas Snégaroff et ses invités en plateau analysent et apportent des éclairages sur les questions qui font l'actualité politique.

Une heure d'échanges en direct pour comprendre au mieux les échéances qui s'annoncent en France et dans le monde, notamment avec la perspective des élections présidentielles américaines

Thomas Snégaroff : « Dans un monde complexe, C politique doit être un lieu où s'éclairent les enjeux du présent et de l'avenir. Avec un principe comme une promesse : des échanges respectueux et une conversation fertile. »

Le sommaire et les invités du magazine seront communiqués chaque semaine sur notre site.