"Enquête d'action" : Go fast, chauffards et accidents, dangers sur l’autoroute A10 vendredi 30 août 2024 sur W9

Vendredi 30 août 2024 à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Go fast, chauffards et accidents : dangers sur l’autoroute A10 ».

C'est la plus longue autoroute de France et aussi l’une des plus empruntées. Depuis le péage de Saint-Arnoult, aux portes de Paris, l’A10 se déploie sur plus de 500 km pour relier Bordeaux. Chaque jour, jusqu’à 100 000 véhicules y circulent en moyenne avec des pics de fréquentation pendant l’été.

Conduite dangereuse, excès de vitesse, délit de fuite : ce trafic intense génère parfois des accidents impressionnants ! Pour assurer la sécurité des automobilistes et lutter contre les délinquants de la route, les gendarmes n’hésitent plus à sortir l’artillerie lourde : motos et voitures surpuissantes et même hélicoptères dernier cri.

Pour les douaniers, l’A10, c’est surtout l’autoroute de la drogue. L’axe le plus emprunté par les trafiquants en provenance d’Espagne et du Maroc qui utilisent des voitures familiales ou des gros camions pour cacher leurs marchandises. Conséquence, les équipes de la douane réalisent chaque année des saisies record, parfois à l’issue d’incroyables course-poursuites !

Autres anges-gardiens de l'A10, les patrouilleurs. 24 heures sur 24, ils interviennent pour sécuriser l’autoroute. Un travail sous haute tension et particulièrement dangereux. Tous les deux jours, en moyenne, un patrouilleur est victime d’un accident sur nos autoroutes...

Traque à grande vitesse, arrestations de chauffards et go fast : plongée inédite dans le quotidien et les secrets de l’autoroute A10.