"Capital" dimanche 1er septembre 2024 sur M6 : Rentrée trop chère, comment payer le prix malin ?

Dimanche 1er septembre 2024 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un numéro du magazine "Capital" : « Rentrée trop chère, comment payer le prix malin ? »

Chaussures à petit prix : comment Chausséa équipe tous les Français ?

19,99 euros la paire de baskets enfants, 24,99 euros les escarpins pour femmes ou encore 29,99 euros les derbies homme : avec ces prix plancher, Chaussea s’impose comme le champion de la chaussure pas chère en France. À l’image de Kiabi pour les vêtements, Chaussea vise toute la famille grâce à ses prix bas. L’enseigne compte 570 boutiques implantées dans les zones commerciales à travers la France. Un empire construit au fil des rachats successifs de ses concurrents : Chaussurama, Mutlichauss, La Halle aux Chaussures ou plus récemment Chaussexpo.

Derrière ce succès, on découvre l’histoire d’un homme, Gaëtan Grieco, 61 ans. Issu d’une famille d’ouvriers italiens qui a émigré en Lorraine, il commence à vendre des chaussures sur les marchés il y a quarante ans. Aujourd’hui, tout le business se fait en famille depuis le siège de Valleroy, près de Metz (Moselle). 4 300 salariés à gérer, un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros en 2023 et une fortune qui classe les Grieco parmi les 500 premières fortunes françaises. Avec une vingtaine de nouveaux points de vente par an, des rachats de marques comme San Marina ou Pataugas, l'ogre de la chaussure poursuit son expansion.

Alors comment font-ils pour avancer à pas de géant dans cet univers où leurs concurrents trébuchent les uns après les autres ? Designs inspirés des grandes marques, fabrication étrangère : quelles sont leurs stratégies pour proposer toujours plus de modèles à prix cassés ?

Enquête sur les secrets de ces nouveaux rois de la chaussure.

Au fil des marques, Showroomprivé : quand les déstockeurs vous rhabillent à prix cassés !

Des chaussures Nike à moins 50 % ! Des polos Ralph Lauren à moins 30 % ! Des jeans Levi's à moins 70 % ! Et tout cela, hors période de soldes, tout au long de l’année… Bienvenue dans l’univers du déstockage de vêtements où les plus grandes marques s’arrachent avec des remises allant jusqu’à moins 90 % ! Avec une croissance de 60 % en cinq ans et un chiffre d'affaires de trois milliards d'euros, ce secteur représente désormais plus de 10 % des revenus de l'industrie textile. Magasins de déstockage ou sites spécialisés se livrent une concurrence acharnée pour négocier auprès des marques les invendus et vous les proposer dans leurs rayons. Le groupe familial de déstockage « Au Fil des Marques » et le géant de la vente en ligne « Showroomprivé » ont accepté de nous dévoiler leurs secrets. Face au succès de ces enseignes discount, de plus en plus de marques essaient de vendre par elles-mêmes leurs fins de stock. Sur leurs sites Internet, elles proposent un catalogue « outlet » où elles bradent leurs anciennes collections à moins 30 % en moyenne. Peut-on se fier à ces enseignes qui nous font miroiter de bonnes affaires ? Que se cache-t-il derrière ces promesses de bons plans ?

Colis mystère : allez-vous vraiment faire une bonne affaire ?

Une nouvelle folie consumériste déferle sur l'Hexagone : l'achat de colis perdus. Chaque année, quatre millions de paquets égarés trouvent une seconde vie grâce à la loi anti-gaspillage AGEC, transformant le destin de ces objets abandonnés en véritable jackpot pour les plus chanceux. Des enseignes comme Flamingo Box, Perche Colis ou encore King Colis se sont rués sur ce nouveau business florissant. Certains écoulent jusqu'à deux cents tonnes de colis par semaine. Les paquets Amazon sont les plus prisés par les clients. Mais comment ces colis se retrouvent-ils entre les mains de ces grossistes ? Quels sont les filières ? Et ces achats à l'aveugle sont-ils vraiment une bonne affaire ? Entre espoirs et désillusions, plongez dans les coulisses de ce phénomène qui fait perdre la tête aux Français !