"C dans l'air" samedi 31 août 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 31 août 2024, Axel de Tarlé recevra : Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité.

A Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, une petite fille de 7 ans est entre la vie et la mort, après avoir été percutée par une moto lors d'un rodéo urbain, jeudi dernier. Son pronostic vital est "très engagé", selon le parquet de Grasse. Un drame survenu alors qu’elle traversait un passage piéton. Le conducteur, âgé de 19 ans, remontait une file de voitures en faisant une roue arrière lorsqu’il l’a percutée. Il a été placé en garde à vue. Invité de RTL hier, Kevin Luciano, maire de Vallauris, a déploré à propos des violences routières « un laxisme de la société française »

Depuis le 3 août 2018, la pratique du rodéo urbain est passée d'une « simple » infraction au Code de la route à un délit passible d'un an de prison et d'une amende de 15.000 euros. Le code de la route prévoit également un retrait du permis de conduire et une confiscation du véhicule. Des sanctions qui peuvent être augmentées en cas de circonstances aggravantes.

Cet événement tragique survient quelques jours après la mort du gendarme Eric Comyn, à Mougins, violemment percuté par une voiture suite à un refus d’obtempérer. Lors de ses obsèques, sa veuve a déclaré : "la France a tué mon mari", regrettant un « excès de tolérance ». Une colère amplifiée par le profil du conducteur, un homme de 39 ans condamné à dix reprises depuis 2005, avec plusieurs mentions pour conduite en état d'ivresse. Il avait plus d'1 gramme d'alcool par litre de sang lorsqu'il a été arrêté. Un hommage national sera rendu à Eric Comyn à Nice, ce lundi 2 septembre.

Driss Aït Youssef reviendra sur ces phénomènes de violences, et décryptera l’évolution de la délinquance routière ces dernières années.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférences à l’université Panthéon Assas.

Jean Garrigues, historien, président de la commission internationale d'histoire des assemblées.

Fabrice Lhomme, journaliste d’investigation au Monde.

Nouveau Premier ministre : pourquoi c'est si long ?

Il y aura-t-il un nouveau locataire à Matignon en ce lundi de rentrée ? Rien n'est moins sûr tant l'incertitude est totale du côté de l'Elysée. Le nom de Bernard Cazeneuve circule toutefois avec insistance, et cette possibilité déchire la famille socialiste réunie à Blois pour ses universités d'été. Si Olivier Faure assure qu'il censurerait un gouvernement Cazeneuve, ils sont nombreux à y voir au contraire une possible sortie de crise, et une manière de s’émanciper de LFI.

Chacun fait en tout cas sa rentrée. François Ruffin, ex-LFI, réunit plusieurs personnalités de gauche dans son fief de Picardie. Les « purgés » de la France insoumise, Alexis Corbière et Clémentine Autain, sont notamment attendus. De l'autre côté de l'échiquier politique, Eric Ciotti fait lui sa rentrée dans les Alpes-Maritimes, et celui qui est toujours président des LR annonce lancer sa propre formation politique baptisée l’Union des droites pour la République (UDR). Un pied de nez aux Républicains, et à Nicolas Sarkozy qui appelle LR à « faire nommer un Premier ministre de droite ».

Cette crise politique actuelle montre que la France n'a pas la culture du compromis politique. En Europe pourtant, la recherche de coalition est monnaie courante dans de nombreux pays. Les alliances trouvées après parfois plusieurs mois peuvent être très larges, comme celle qui va du centre à l'extrême-droite aux Pays-Bas.

Pendant ce temps, en France, la rentrée scolaire approche et les enseignants sont de plus en plus inquiets du flou politique qui persiste. Leurs revendications sont nombreuses, et il y a des questionnements sur plusieurs mesures depuis la dissolution, comme la création de groupes de niveau dans le secondaire.

Alors, un Premier ministre va-t-il être nommé ce week-end ? Jusqu'où vont aller les divisions au PS ? Pourquoi les coalitions sont si difficiles à créer en France ? Quelles devront être les priorités du nouveau gouvernement pour l'Education nationale ?

