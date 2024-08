"Sept à Huit" dimanche 1er septembre 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 1er septembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 1er septembre 2024 :

Top, c'est la rentrée !



Achat de fournitures ou de vêtements, l'organisation au cordeau de Coralie, mère de 10 enfants.

Les astuces du Batch cooking



Comment cuisiner une seule fois pour toute la semaine...

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 1er septembre 2024 :

Destination Majorque



20 millions de touristes par an : un paradis pour les vacanciers mais un enfer pour les habitants qui n'arrivent plus à se loger.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Béatrice Le Blay



Le témoignage bouleversant de Béatrice Le Blay. Son fils Nicolas harcelé au collège s'est suicidé. Elle dénonce l'inaction de l'établissement et du rectorat dans le portrait d'Audrey Crespo-Mara.