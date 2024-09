"C dans l'air" lundi 2 septembre 2024 : sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 2 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 2 septembre 2024, Caroline Roux reçoit : Alain Minc, économiste et essayiste.

Le dénouement approche dans la quête d'un Premier ministre... Emmanuel Macron a reçu lundi Bernard Cazeneuve. Il doit désormais s’entretenir avec Xavier Bertrand. Leurs noms sont cités avec insistance pour Matignon. François Hollande et Nicolas Sarkozy sont également attendus à l’Élysée.

Le président de la République, qui pourrait procéder à cette nomination mardi, est à la recherche d'un premier ministre qui puisse ne pas faire l'objet d'une censure immédiate à l'Assemblée nationale. C'est en avançant ce motif qu'il a écarté la nomination de Lucie Castets, présentée par les formations du Nouveau Front populaire. Encore faut-il aussi qu'Emmanuel Macron et son futur premier ministre s'accordent sur les modalités de leur entente qui ne doit pas être «une cohabitation de confrontation» mais une «co-responsabilité» selon le chef de file du Modem François Bayrou.

Alain Minc reviendra sur cette situation politique inédite.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférences à l’université Panthéon Assas.

Jean Garrigues, historien, président de la commission internationale d'histoire des assemblées.

Fabrice Lhomme, journaliste d’investigation au Monde.

Il y aura-t-il un nouveau locataire à Matignon en ce lundi de rentrée ? Rien n'est moins sûr tant l'incertitude est totale du côté de l'Elysée. Le nom de Bernard Cazeneuve circule toutefois avec insistance, et cette possibilité déchire la famille socialiste réunie à Blois pour ses universités d'été. Si Olivier Faure assure qu'il censurerait un gouvernement Cazeneuve, ils sont nombreux à y voir au contraire une possible sortie de crise, et une manière de s’émanciper de LFI.

Chacun fait en tout cas sa rentrée. François Ruffin, ex-LFI, réunit plusieurs personnalités de gauche dans son fief de Picardie. Les « purgés » de la France insoumise, Alexis Corbière et Clémentine Autain, sont notamment attendus. De l'autre côté de l'échiquier politique, Eric Ciotti fait lui sa rentrée dans les Alpes-Maritimes, et celui qui est toujours président des LR annonce lancer sa propre formation politique baptisée l’Union des droites pour la République (UDR). Un pied de nez aux Républicains, et à Nicolas Sarkozy qui appelle LR à « faire nommer un Premier ministre de droite ».

Cette crise politique actuelle montre que la France n'a pas la culture du compromis politique. En Europe pourtant, la recherche de coalition est monnaie courante dans de nombreux pays. Les alliances trouvées après parfois plusieurs mois peuvent être très larges, comme celle qui va du centre à l'extrême-droite aux Pays-Bas.

Pendant ce temps, en France, la rentrée scolaire approche et les enseignants sont de plus en plus inquiets du flou politique qui persiste. Leurs revendications sont nombreuses, et il y a des questionnements sur plusieurs mesures depuis la dissolution, comme la création de groupes de niveau dans le secondaire.

Alors, un Premier ministre va-t-il être nommé ce week-end ? Jusqu'où vont aller les divisions au PS ? Pourquoi les coalitions sont si difficiles à créer en France ? Quelles devront être les priorités du nouveau gouvernement pour l'Education nationale ?

