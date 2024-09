"C dans l'air" mercredi 4 septembre 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 4 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 4 septembre 2024, Caroline Roux reçoit : Bruno Patino, président d'Arte France et auteur de "Rire avec le diable" (Grasset).

Fils d’un père bolivien réfugié en France, Bruno Patino grandit entouré d’images de figures révolutionnaires devenues icônes. Il fantasme et s’interroge sur les hommes derrière les représentations. Parmi ces images, celle du dictateur chilien aux lunettes noires, Augusto Pinochet, incarne pour lui le mal.

En 1992, à 26 ans, l’auteur devient correspondant du Monde au Chili. Pinochet a quitté la présidence mais reste le commandant en chef de l’armée de terre et limite drastiquement ses échanges avec la presse. Il est, sur le continent, l’un des derniers à avoir fait régner l’ordre par le sang avant que les armes ne soient troquées par les écrans et la surveillance. Bruno Patino, cherche, déjà, à percer l’énigme du pouvoir : mû par une étrange obsession, il veut, par tous les moyens, rencontrer le général pour l’interroger. Ce rare face-à-face est raconté dans ces pages, cinquante ans après la prise de pouvoir de Pinochet par un coup d’Etat, le 11 septembre 1973.

Après ses grands essais sur notre condition numérique, Bruno Patino nous emmène sur un terrain mouvant et passionnant : les combats de sa jeunesse et l’ambiguïté folle d’approcher un monstre.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Philippe Dessertine, économiste, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Nathalie Schuck, grand reporter au Point.

Premier ministre : Bertrand, Lisnard... décision imminente

Son nom est sur toutes les bouches depuis plusieurs jours. Xavier Bertrand pourrait être nommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce mercredi, après des semaines de consultations politiques à l'Élysée. Emmanuel Macron pourrait donc choisir une personnalité de droite pour Matignon, malgré la victoire du Nouveau Front populaire dans les urnes lors des législatives de juin. À gauche, on crie déjà au "déni de démocratie" et on demande la destitution du président. D'autres se contentent de rappeler le bilan de Xavier Bertrand au ministère de la Santé (2005-2007 puis 2010-2012), marqué par des suppressions de lit d'hôpital, l'application de la tarification à l'acte (T2A), ou encore le changement de doctrine qui a abouti à l’évaporation des stocks stratégiques de masques. "Xavier Bertrand c'est la fausse droite", a réagi sur X le président des Républicains Eric Ciotti. Le Rassemblement national, qui a promis – comme le NFP – de censurer ce choix, est aussi en colère. C’est "le premier sur la liste à pouvoir être censuré", a commenté le député RN du Nord Sébastien Chenu mardi soir sur France Info. L'extrême droite n'a pas digéré la raclée infligée par Xavier Betrand à sa leader, Marine Le Pen, lors des régionales de 2015. Depuis, l'ancien ministre du travail n'a cessé de s'attaquer au RN, le battant une nouvelle fois dans les urnes aux régionales de 2021, et se félicitant d'être parvenu à "briser les mâchoires du Front national". Pour Marine Le Pen, sa nomination à Matignon apparaîtrait comme un nouveau camouflet.

Pendant ce temps, c'est dans un entretien au magazine Le Point que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe (Horizons), a annoncé hier sa candidature à la présidentielle de 2027. "Ce que je proposerai sera massif", avertit le maire du Havre qui se dit également prêt en cas de présidentielle anticipée. À gauche, l'annonce fait grincer des dents. La secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, a ironisé sur X sur "le sens du timing" et "le sens des priorités" d'Édouard Philippe. Côté RN, le porte-parole Laurent Jacobelli s'étonne qu'"il parle de lui au moment où les Français aimeraient bien qu'on leur parle un peu d'eux". Reste à voir quelles conséquences aura cette candidature anticipée sur la fin de mandat d'Emmanuel Macron.

Le futur gouvernement va devoir gérer la détresse des entreprises. Sur les six premiers mois de l'année, le nombre global de défaillances d'entreprise a atteint 33 500, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), en hausse de 18 % par rapport à la même période de 2023. Asphyxiées par les impôts, les PME de 50 à 99 salariés ont deux fois plus de chance de mettre la clé sous la porte que les autres entreprises. Au total, près de 100 000 emplois sont menacés dans l'hexagone. Ce mur de faillites était pourtant attendu, avec la fin des prêts garantis par l'État pendant la crise covid. Les échéanciers de remboursement ont longtemps été repoussés, mais les entreprises doivent maintenant passer à la caisse, d'où cette hausse des défaillances. La situation pourrait encore durer un moment, compte-tenu des faibles perspectives de croissance (+1% attendu en 2024).

Comment expliquer le choix de Xavier Bertrand au poste de Premier ministre ? Quelle conséquence peut-avoir la candidature d'Édouard Philippe sur le mandat d'Emmanuel Macron ? Et faut-il s'inquiéter de la hausse des défaillances d'entreprises ?

