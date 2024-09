"C dans l'air" jeudi 5 septembre 2024 : les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 5 septembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 5 septembre 2024, Caroline Roux recevra : Marion Van Rententerghem, grand reporter et chroniqueuse à L'Express.

C’est à Bruxelles que notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, s’est fait un nom. Par deux fois nommé commissaire européen, il s’est ensuite illustré comme négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit.

Grand reporter à l'Express, Marion Van Rententerghem, auteure de "Le piège Nord Stream" (Les Arènes), reviendra sur son parcours et bilan européen.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Ludovic Vigogne, journaliste politique à La Tribune Dimanche.

Éric Fottorino, écrivain, cofondateur de Zadig et Le 1 Hebdo.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du Nouvel Obs.

Le thème de l'émission :

Michel Barnier, Premier ministre d’un "gouvernement de rassemblement" ?



La fumée blanche est sortie de l'Élysée peu après 13h. 52 jours après la démission du gouvernement, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier Premier ministre, écartant finalement Xavier Bertrand et David Lisnard. À 73 ans, l'ancien commissaire européen et négociateur du Brexit va donc tenter de faire sortir la France de la crise politique où elle est empêtrée depuis deux mois. Dans l'opposition, l'annonce a suscité un coup de tonnerre. À l'extrême droite, on oscillait dès ce matin entre la raillerie, "l’un des plus stupides hommes politiques que la Ve République ait donné" d'après le député Jean-Philippe Tanguy, et la méfiance : "J’attends de voir. Est-ce que Michel Barnier s’engage sur la proportionnelle ? Pas sûr, car il vient d’une famille, Les Républicains, qui est très hostile à la proportionnelle", déclarait ce matin le vice-président du RN Sébastien Chenu. À gauche, cette nomination vient confirmer l'influence de l'extrême droite sur les choix d'Emmanuel Macron : "C'est Marine Le Pen qui décide", dénonçait ce matin l'écologiste Marine Tondelier sur Franceinfo. Chez les Insoumis, on accuse "un coup de force inacceptable dans une démocratie" et on encourage à la manifestation le 7 septembre. Même impression de "déni de démocratie" au parti communiste, où l'on explique par communiqué que le président" fait le choix d’une union des droites alors que le camp présidentiel a été battu aux dernières élections."

Pendant ce temps, dans les différents ministères règne une drôle d'ambiance. Plus de 50 jours après leur démission forcée, certains ministres sont candidats à leur propre poste.

Cette semaine sur France inter, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet a fait savoir que son "institution aurait besoin de continuité" avant d'ajouter "On n’est jamais candidat à un poste ministériel. Mais, si vous me demandez si j’ai envie de continuer, la réponse est oui." De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a laissé entendre qu'il ne serait pas contre être recasé dans un autre ministère, d'autant qu'il n'est pas candidat à la présidence du parti présidentiel Renaissance. Autres noms cités par la presse, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Sébastien Lecornu aux Armées, aimeraient bien poursuivre l'aventure dans le prochain gouvernement.

Chez les syndicats, en revanche, on déplore de ne pas avoir eu d'interlocuteur à Matignon pour la rentrée. Fin août, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet qualifiait la situation politique de "scandaleuse et honteuse", tout en refusant d'appeler à la manifestation avec LFI le 7 septembre. Hier, la syndicaliste a appelé le futur gouvernement à augmenter immédiatement le SMIC, mettant un peu plus la pression sur le futur gouvernement : "Le gouvernement doit, comme premier geste après sa nomination, augmenter immédiatement le Smic". Réforme des retraites, budget 2025 à boucler avant le 1er octobre, examen du texte sur la fin de vie… les prochaines semaines s'annoncent brûlantes à Matignon.

Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Michel Barnier comme Premier ministre ? Le président compte-t-il gouverner avec la droite pour les prochains mois ? Quels anciens ministres pourraient être conservés dans le prochain gouvernement ? Et quels sont les dossiers chauds de la rentrée ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.